Летіла балістика, але сигналу не було: тривожні деталі удару РФ по Києву

Балістичні цілі були виявлені за допомогою радіолокаційних засобів безпосередньо під час атаки РФ.

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Наслідки удару РФ по Києву / Колаж: "Главред", фото: ДСНС

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ЗСУ не отримали інформації про запуски балістичних ракет з території РФ

Ворог завдав удару по столиці 6-ма балістичними ракетами

Повітряні сили ЗСУ повідомили подробиці балістичного удару країни-агресора РФ по Києву в понеділок увечері, 12 жовтня.

ЗСУ не отримали інформації про запуски з території РФ балістичних ракет, тому своєчасно не було оголошено повітряну тривогу, йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що о 22:10 ворог завдав удару по столиці, імовірно 6-ма балістичними ракетами (тип уточнюється), по кількох районах Києва.

"Балістичні цілі були виявлені радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на Київ. Інформації про запуски з території противника не надходило. Причини встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Які об’єкти можуть стати цілями нової атаки РФ

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що Росія може найближчим часом завдати Україні чергового масованого удару. За його оцінкою, для цього у російських військ є накопичені запаси озброєння.

Експерт вважає, що Москва вже перейшла до осінньої кампанії, в рамках якої основна увага приділяється українській енергетичній системі та цивільним об’єктам. У зв'язку з цим, на його думку, надалі слід очікувати нових атак на енергетичну інфраструктуру України, які можуть бути спрямовані на порушення її роботи.

Удари РФ по Києву - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Росія завдала удару по житловій інфраструктурі Києва за допомогою дрона. Під удар потрапила 25-поверхова багатоповерхівка в Дарницькому районі. В результаті удару по житловому будинку загинула жінка.

Як повідомлялося, протягом найближчих 48 годин у Києві та області зберігається підвищена загроза ракетного удару із застосуванням балістичної зброї, а серед пріоритетних цілей ворога - об’єкти енергетики, Північний і Південний мости.

Нагадаємо,раніше в Києві пролунали вибухи. В Оболонському районі було зафіксовано влучання в будівлю ресторану. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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