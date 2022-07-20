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Зеленський щодо постачання ППО: знищуємо частину ракет, але необхідна інша швидкість та масштаби

20 липня 2022, 23:58

За інформацією президента, влада жодного дня не припиняла роботу, щоб отримати ефективну ППО.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський висловився про постачання ППО / president.gov.ua

Україна має деякі домовленості з партнерами щодо постачання систем ППО, але "потрібна зовсім інша швидкість й масштаб захисту", заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців, 20 липня.

"Упевнений, що ви бачили, наскільки ефективно зброя, надана партнерами, насамперед Сучасні реактивні системи залпового вогню. Назва HIMARS стало для наших людей майже рідним - так само, як раніше Javelin або NLAW, як "Стугна" або "Нептун". І очевидно, що наступна така ж вагома назва з'явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо у партнерів", - підкреслив Зеленський.

За інформацією президента, влада жодного дня не припиняла роботу, аби отримати ефективну ППО.

"І ми маємо певні домовленості щодо цього приводу, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту. Але все залежить, на жаль, не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути схвалені в ключових столицях", - заявив Зеленський.

Саме тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні в виступі першої леді України Олени Зеленської перед Конгресом США.

"Виступ був максимально практичним і щирим – фактично від імені всіх наших родин. Олена розповіла про жертви російського терору і про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Це може бути нашою спільною перемогою-українського та американського народів. Сподіваюся, що відповіді на наші запити не змусять себе чекати. Російський терор має програти", - підкреслив президент.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що ЗСУ регулярно влаштовують військам Росії сюрпризи завдяки ефективній роботі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Військова техніка, яка була передана Києву американським держава, точно б'є по вказаних цілях.

Радник керівника ОП Олексій Арестович також нагадав, що удари з HIMARS по ворожих військових об'єктах наносяться в Херсонській області. За його словами, на Херсонщині близько 12-15 тисяч російських військ. Військові РФ можуть почати здаватися в полон ще до того, як ЗСУ перейдуть у контрнаступ.

У Міністерстві оборони США вважають, що застосування Збройними силами України ракетних систем HIMARS серйозно впливають на військову ситуацію. За даними відомства, у Києва вже 8 таких установок важкої далекобійної артилерії. Повинні підвезти ще 4, після чого їх стане 12 одиниць.

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війна в Україні ПВО Володимир Зеленський Олена Зеленська новини України
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