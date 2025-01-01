Мирна угода між Україною та РФ: з'явився несподіваний сценарій

Ігор Рейтерович спрогнозував, хто може підписувати відповідну угоду між Україною та РФ.

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З'явився прогноз щодо переговорів України з РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада

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В Україні може бути реалізований корейський сценарій

Ймовірно в угоді не буде підпису Зеленського

Із великою ймовірністю в Україні може бути реалізовано корейський сценарій, тому під угодою про перемир'я з РФ не буде підпису президента Володимира Зеленського, заявив політолог Ігор Рейтерович.

"Путін може підписати якусь угоду, тільки якщо він буде на 100% задоволений. Але я просто не уявляю такий варіант, коли ми на це підемо. Тож це буде хтось, найімовірніше, навіть не з політиків, а із суто військових", - підкреслив він в ефірі Radio NV.

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При цьому співрозмовник також прокоментував питання про те, хто може підписувати відповідну угоду.

"Я думаю, що це будуть виключно військові. З великою ймовірністю", - зазначив Рейтерович.

При цьому він нагадав приклад Північної та Південної Кореї, коли військові підписували угоду про перемир'я.

"До речі, за Південну Корею підписували взагалі американські військові. Тому що уряд Південної Кореї не хотів цього робити, вони хотіли ще воювати далі. Але американці сказали, що досить. І тільки в 1991-му, здається, вони створили якусь спільну комісію, яка щось трошки перепідписувала в 1991-му після 1953-го. А до цього була угода про припинення вогню, яку підписали генерали", - додав політолог.

Раніше повідомлялося про ймовірність завершення війни або тимчасового перемир'я РФ і України. У новому році можуть початися мирні переговори, вважають експерти.

Як повідомляв Главред, кореспондент британського каналу Івор Беннет Sky News, раніше заявив, що заморожування є найбільш імовірним сценарієм завершення війни в Україні. За його словами, Москва буде прагнути до завершення війни до 9 травня.

Україну у 2025-му чекає важка боротьба за збереження країни, заявив раніше військовослужбовець Максим Жорін. Українцям не слід довіряти різним прогнозам.

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Хто такий Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

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