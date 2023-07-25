"Війна завершиться, коли перенесеться в РФ": експерт назвав один головний фактор

Якщо Україна матиме багато власного озброєння, то момент завершення війни наближатиметься швидше.

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Завершення війни в Україні залежить від зброї власного виробництва, вважає Загородній/ колаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБр Романа Великого

Війна в Україні завершиться після того, як вдасться вигнати російських окупантів з українських територій і перенести бойові дії на територію країни-агресорки Росії. І чим швидше війна перенесеться в РФ, тим ближчим буде її кінець.

Проте для наближення цього моменту найважливішим є один фактор – розвиток Україною свого військово-промислового комплексу і створення власного озброєння. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

Він зазначає, що наразі нікому невідомо, коли точно може завершитися війна в Україні.

"Це залежить від багатьох факторів. Зараз ніхто не скаже, коли закінчиться війна, цього не знають навіть американці. Існує таке поняття як "туман війни", от і зараз нічого не зрозуміло", – зазначив він.

Проте якщо Україна матиме багато власного озброєння, то момент завершення війни наближатиметься швидше, наголошує експерт.

"Втім, є фактори, які можуть наблизити закінчення війни: створення власного озброєння Україною та розвиток власного ВПК. Чим швидше ми перенесемо війну на територію Російської Федерації, тим швидше закінчиться війна. А для цього потрібно власне озброєння у величезній кількості", – сказав Загородній.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Тарасом Загороднім:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Війна в Україні

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким і назвали три причини цього. По-перше, у росіян був час на перегрупування і підготовку до операції ЗСУ зі звільнення територій. По-друге, Сили оборони України намагаються проводити загальновійськові операції без переваги в повітрі та з обмеженими засобами маневрування, такими як ППО. Третя причина: у ЗСУ був обмежений час для підготовки до великого наступу.

У той же час міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Ті, хто стверджують, що кожен контрнаступ має бути швидким – помиляються, завив міністр оборони України.

Як стало відомо, у Криму гримлять нові вибухи. Вони сталися вранці 25 липня. Детонація була чутна в Красногвардійському районі тимчасово окупованого півострова і в Первомайському районі Криму. Також стало відомо, що вночі був атакований двома морськими швидкохідними керованими безекіпажними катерами патрульний корабель "Сергій Котов" ЧФ окупантів.

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