Хоче знищити українців: Байден знову звинуватив Путіна

Байден звинуватив Путіна в спробі знищити українську ідентичність / Reuters

Російський президент Володимир Путін намагається знищити українську культуру та ідентичність, повідомив резидент США Джо Байден під час виступу перед випускним класом військово-морської академії США, повідомляє The Washington Post.

Засуджуючи російські удари по українських школах, лікарнях та іншій цивільній інфраструктурі, американський лідер зазначив, що Путін "намагається знищити культуру та ідентичність українського народу".

Крім того, Байден високо оцінив силу глобального співробітництва для протидії російській агресії, а також зазначив, що Путін своїми діями спричинив за собою розширення НАТО, мотивувавши Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу.

Загрози Росії ядерною зброєю

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир в'ятрович сказав, що Путін може завдати ядерного удару або по Україні, або по одній з країн НАТО. За його словами, Путін може зважитися на такий крок і вдарити по союзній Києву Польщі, територією якої йде допомога українській державі.

В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія може анексувати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб не допустити звільнення регіонів в ході контрнаступу армії України.

Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, загроза атомної війни повинна знизитися. На його думку, в такому випадку Путін зрозуміє-ядерний удар по Українській державі обернеться такою ж точно відповіддю.

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