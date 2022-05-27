УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Хоче знищити українців: Байден знову звинуватив Путіна

27 травня 2022, 23:28

Президент США високо оцінив силу глобального співробітництва для протидії російській агресії.

Джо Байден
Байден звинуватив Путіна в спробі знищити українську ідентичність / Reuters

Російський президент Володимир Путін намагається знищити українську культуру та ідентичність, повідомив резидент США Джо Байден під час виступу перед випускним класом військово-морської академії США, повідомляє The Washington Post.

Засуджуючи російські удари по українських школах, лікарнях та іншій цивільній інфраструктурі, американський лідер зазначив, що Путін "намагається знищити культуру та ідентичність українського народу".

Крім того, Байден високо оцінив силу глобального співробітництва для протидії російській агресії, а також зазначив, що Путін своїми діями спричинив за собою розширення НАТО, мотивувавши Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу.

Загрози Росії ядерною зброєю

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир в'ятрович сказав, що Путін може завдати ядерного удару або по Україні, або по одній з країн НАТО. За його словами, Путін може зважитися на такий крок і вдарити по союзній Києву Польщі, територією якої йде допомога українській державі.

В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія може анексувати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб не допустити звільнення регіонів в ході контрнаступу армії України.

Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, загроза атомної війни повинна знизитися. На його думку, в такому випадку Путін зрозуміє-ядерний удар по Українській державі обернеться такою ж точно відповіддю.

Читайте також:

новини США Джо Байден військова агресія РФ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:44

Ірина Білик показала, що залишилося від її будинку, в якому місяць жили рашисти

00:01

Порошенко хотів залишити Україну через Польщу, але його не пропустили

27 травня, п'ятниця
23:54

Осадча і Єфросиніна емоційно відреагували на петицію про заборону абортів

23:42

"Ганьба нації": українка і учасниця низькопробного російського шоу набрехала про життя в Луганську

23:29

Злата Огневич розкрила таємницю свого особистого життя

Реклама
23:28

Хоче знищити українців: Байден знову звинуватив Путіна

23:25

"Випадки будуть": санітарний лікар дав прогноз щодо мавпячої віспи

22:51

Україна вдарить американськими РСЗВ MLRS по планах Росії на анексію Херсона - АрестовичВідео

22:50

Співмірно з "ЛНР" і "ДНР": В'ятрович розповів, що робить українців слабкішимиВідео

22:40

Прикордонники поміняли правила виїзду для військовозобов'язаних з України: список змін

22:21

США не вступатимуть у конфлікт з Росією на Чорному морі - Пентагон

22:09

Готують подарунок диктатору Путіну на ювілей: у розвідці розповіли, як довго можуть тривати обстріли українських містВідео

21:57

Собор УПЦ МП схвалив рішення про повну незалежність

21:51

Марія Бурмака показала брата-героя, який нещодавно став батьком: "Ми всі дуже чекаємо тебе"

21:48

Найважчі бої – у серпні: астролог спрогнозував терміни завершення війниВідео

21:48

Неймовірно смачні і хрусткі картопляні зрази за 10 хвилин: простий рецептВідео

21:33

Бійці ЗСУ на Харківщині ударом з ПЗРК Перун розтрощили ворожий вертоліт Ка-52 АлігаторВідео

21:22

Озброєння на шляху до нас: Кулеба анонсував нову допомогу від США

21:15

Український пес-сапер Патрон отримав суперпрестижну премію на Каннському фестивалі

20:45

Кремль повернувся до ідеї штурмувати Київ: Путін хоче закінчити війну до осені – ЗМІВідео

Реклама
20:36

"Путіну війна з рук не зійде": Шольц зважився на відправку зброї ЗСУ для битви з армією РФВідео

20:10

Прикмети на 29 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:44

Олександра Еллерта захейтили за "псевдопатріотизм" - жорстка відповідь коміка

19:39

Дута проблема, або Чому Захід не поспішає постачати зброю УкраїніПогляд

19:33

"Залишилися лічені одиниці": концертний ринок Росії спорожнів

19:32

Війська РФ готуються до наступу під Ізюмом і намагаються оточити ЗСУ на Донбасі - МіноборониВідео

19:19

"Не пропонуйте нам здатися, краще допоможіть": звернення українського бійця-історика до заходу підкорило Мережу

18:42

Росія - велика Україна, переворот у Кремлі і повстання мас: названі три сценарії повалення ПутінаВідео

18:30

Ексдержсекретаря США Кіссінджера, який пропонував йти на поступки Путіну, додали в базу "Миротворця"

18:15

Alyona Alyona розсекретила причини її розставання з молодим коханцем

18:05

Світ готується до ймовірного застосування Росією ядерної зброї - ЗеленськийВідео

18:04

Запах згарища, пусті цегляні коробки: Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінкаФотоВідео

18:03

Найважча ситуація - на Сході: Міноборони Британії зробило карту бойових дій в УкраїніВідео

17:39

Сатанинські дні в червні 2022: чого варто остерігатися і як не накликати нещастя

17:37

Армія України до кінця серпня виб'є війська РФ на позиції 23 лютого - ХоджесВідео

17:19

Європа ризикує повторити долю Римської імперії: чому Україні варто зайнятися "нахабною дипломатією"Погляд

17:17

Кінець кредитним канікулам: ПриватБанк, Ощадбанк і Монобанк змінили умови для українців

17:11

Ліжок не вистачає, а людей змушують віддавати кров: лікарні Криму забиті "трьохсотими" окупантами

17:09

"Якого біса в нього досі працює телефон?": генерал США назвав помилки армії РФ у війніВідео

17:08

Настя Приходько розкрила подробиці свого гомосексуального досвіду

Реклама
16:58

Український пілот "підсмажив" над Херсонщиною ворожий Су-35 за 100 млн доларівВідео

16:38

В Україні буде нестача окремих ранніх овочів: в уряді озвучили список

16:30

США хочуть задавити РФ, а Європа боїться Путіна: на Заході дебати через війну проти України - NYTВідео

16:19

В Одесі теробороновець обікрав товаришів по службі і волонтерів на 700 тисяч гривеньВідео

16:17

Данілов пояснив, чому влада перед війною не попередила і не евакуювала українцівВідео

16:13

"Я не спілкуюся зараз": Остап Ступка прокоментував розлучення сина з Логуновою

16:13

Прикмети на 28 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:09

Біля Сєвєродонецька зупинили авангард окупантів, місто не в облозіВідео

16:08

Сергій Стерненко. Терористична Федерація вирішила заморити світ голодомВідеоблоги

15:47

Чи піде Росія на Київ: експерт розповів, що задумали Путін і ЛукашенкоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти