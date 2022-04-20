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Росія не передавала Україні проект щодо завершення війни - Зеленський

20 квітня 2022, 19:42

За словами глави держави, він не тільки не бачив пропозицій від Росії, але й переконаний, що їх не існує.

Володимир Зеленський
Україна не отримувала від Росії жодних проектів документів / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський не підтверджує, що Україна отримала від Росії проект документа в рамках переговорів щодо завершення війни.

За словами глави держави після зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, він не тільки не бачив пропозицій від Росії, але й переконаний, що їх не існує.

"Упевнений, що нам нічого не передали", - підкреслив Зеленський.

Він також прокоментував слова Дмитра Пєскова про те, що "м'яч на боці Києва".

"Я в принципі непогано раніше грав у футбол. Там які правила: потрібно щоб було дві команди і щоб був м'яч. Тут мені здається, що Пєсков сам з собою грає у футбол. Ми обов'язково покажемо, як ми б'ємо по воротах, як тільки нам дадуть м'яч", – додав Зеленський.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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