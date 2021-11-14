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Прикордонним областям загрожує надзвичайний стан - Монастирський

14 листопада 2021, 21:10

Вже визначені місця дислокації особового складу для посилення прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції.

Денис Монастирський
Денис Монастирський заявив про ймовірність введення надзвичайного стану / РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в прикордонних областях може бути введено надзвичайний стан. Зокрема, при загостренні ситуації на кордоні з Білоруссю.

"Визначено місця дислокації особового складу для посилення прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, визначено взаємодію з іншими підрозділами територіальної оборони, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність", - сказав Денис Монастирський на брифінгу після наради щодо захисту державного кордону, яку транслювала Волинська ОДА.

За його словами, секретар РНБО Олексій Данилов заявив про роботу над різними сценаріями цих дій.

Тим часом, до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі сходу і Півдня.

"Не планується під час залучення додаткових сил залучення сил зі Сходу та Півдня України. Все, що передбачено, воно там залишається, люди залишаються захищати Україну", - додав Монастриський.

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Більш того, він сказав, що прямо зараз планується виділення коштів державного бюджету в бюджеті 2022 року. І назвав це стратегічною метою на наступні 2 роки.

Нагадаємо, у Луцьку пройшла міжвідомча нарада РНБО з питань оборони кордону з Білоруссю. Секретар Радбезу Олексій Данилов заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні, а також підкреслив, що це "чергова спецоперація Росії".

Також у неділю, 14 Листопада, встановили особистість білоруського прикордонника, який зліпив польських колег лазер.

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РНБО надзвичайний стан держкордон Денис Монастирський
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