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Мстяться російськомовним: Резніков назвав головну помилку Кремля

7 травня 2022, 21:19

За його словами, головною помилкою Кремля є те, що вони почали знищувати російськомовні міста, такі як Волноваха, Харків і Маріуполь.

Олексій Резніков
Олексій Резніков назвав головну помилку Кремля / Офіс президента

Війська Росії в основному обстрілюють російськомовні міста України. Таким чином, ворог вирішив помститися російськомовним українцям, заявив глава Міноборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону UAразом.

За його словами, головною помилкою Кремля є те, що вони почали знищувати російськомовні міста, такі як Волноваха, Харків і Маріуполь.

Резніков додав, що ракетними ударами ворог хоче помститись російськомовним українцям, які "не зустріли окупантів з квітами".

"Вони по суті помстилися і мстять далі українцям російськомовним, які не зустріли їх із квітами, як вони собі мріяли. Тому стільки ракетних поразок у містах, де переважає російськомовне населення", - сказав він.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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війна в Україні Кремль військова агресія РФ Олексій Резніков
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