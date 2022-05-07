Мстяться російськомовним: Резніков назвав головну помилку Кремля

За його словами, головною помилкою Кремля є те, що вони почали знищувати російськомовні міста, такі як Волноваха, Харків і Маріуполь.
Війська Росії в основному обстрілюють російськомовні міста України. Таким чином, ворог вирішив помститися російськомовним українцям, заявив глава Міноборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону UAразом.
За його словами, головною помилкою Кремля є те, що вони почали знищувати російськомовні міста, такі як Волноваха, Харків і Маріуполь.
Резніков додав, що ракетними ударами ворог хоче помститись російськомовним українцям, які "не зустріли окупантів з квітами".
"Вони по суті помстилися і мстять далі українцям російськомовним, які не зустріли їх із квітами, як вони собі мріяли. Тому стільки ракетних поразок у містах, де переважає російськомовне населення", - сказав він.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте також:
- Коли армія України і народ показали здатність перемогти РФ, із Заходу хлинуло зброю-Рєзніков
- Попереду кілька дуже важких тижнів боїв на Донбасі-Резніков
- Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години-Резніков