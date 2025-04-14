У ворога дедлайн: РФ хоче витіснити ЗСУ з Курської області до "символічної дати"

Основне:
- Росіяни хочуть повністю витіснити ЗСУ з Курської області до 9 травня
- Військове командування РФ прагне будь-якою ціною виконати поставлене завдання
Українські захисники продовжують проводити операцію в Курській області РФ. Своєю чергою армія Путіна хоче повністю витіснити ЗСУ із займаних позицій до 9 травня. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі КИЇВ24.
Він передає, що згідно з інформацією, відповідне рішення має бути виконане на 100%. Тому російське військове командування не буде шкодувати сил та засобів на цьому напрямку, щоб досягти поставлених цілей.
"Залишилося понад два тижні (до 9 травня - Главред). Тому ми сподіваємося, що ці війська будуть задіяні саме на Курщині", - додав Гетьман.
За його словами, надалі ворог може перекинути сили з Курщини на інші напрямки. Наприклад, противник, ймовірно, задіє свої ресурси на Сумському, Чернігівському, Харківському напрямках, припускає Гетьман.
При цьому він наголошує, що у російських окупантів недостатньо сил для того, щоб змінити ситуацію на полі бою.
Ситуація на Курському напрямку - новини за темою
Як писав Главред, українська бойова авіація завдала прицільного удару по промисловому об'єкту у селищі Тьоткіне Курської області. Відомо, що ціллю удару став місцевий цукровий завод, де, за даними джерел, розміщувалися підрозділи російських військ та безпілотні літальні апарати, які ворог використовував у бойових діях проти ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області (РФ) триває, ніякого оточення українських сил немає. Українці стримують 64 тисячі російських солдатів у цьому регіоні.
Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що армія РФ продовжує проводити бойові дії в Курській області, зокрема ворог просунувся до західного та південного села Гуєво.
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Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
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