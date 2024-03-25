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В Україні різко підскочать ціни на сигарети: що сталося

Дмитро Відоменко
25 березня 2024, 08:18
Міністерство фінансів України розробило законопроєкт, згідно з яким сигарети мають подорожчати вже в липні.
Сигарети, монети
В Україні різко подорожчають сигарети/ колаж Главред, фото УНІАН

Міністерство фінансів України розробило законопроєкт, згідно з яким сигарети мають подорожчати вже в липні. Процес відбуватиметься шляхом внесення змін до Податкового кодексу - акцизи на сигарети мають зафіксувати з індексацією в євро, повідомляє портал "Обозрєватель".

Очікується, що документ уже найближчим часом буде розглянуто в Раді. Якщо його ухвалять, за кілька років пачка сигарет для українців подорожчає більш ніж на 40 грн.

Що за відомство Мінфін?

Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

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Як кажуть експерти, підвищення цін на сигарети - одна з умов МВФ.

Україна в рамках меморандуму з МВФ отримала рекомендацію підвищити акцизи на сигарети. Такий стан речей дасть змогу додатково збирати мільярди гривень щороку. Підвищення податків також передбачено Національною стратегією доходів і директивою Європейського союзу 2011/64/EU.

Міністерство фінансів підрахувало: поступове підвищення ставок дасть змогу збільшити податкові надходження на:

  • у 2025 році на 612 млн грн,
  • у 2026 році на 5001 млн грн,
  • у 2027 році на 9379 млн грн,
  • у 2028 році на 13 852 млн грн.

Також очікується, що подорожчання також відбуватиметься поетапно. Ще кілька років тому до Податкового кодексу внесли зміни, які передбачали щорічне підвищення акцизів на сигарети на 20%. Це мало призвести до того, що вже 2025 року акциз на партію в тисячу сигарет був би на рівні 90 євро.

Однак гривня значно девальвувала за ці роки, тож наступного року акциз у перерахунку на валюту ЄС сягатиме лише 70 євро. Підвищення до 90 євро вирішили розтягнути на три роки, до 2027 року

Якщо співвідношення між доларом і євро не зміниться, водночас інші складові вартості цигарок будуть сталими, то пачка цигарок із фільтром, які мають середню цінову категорію і середню якість сировини, приблизно коштуватиме:

  • 2024 рік - 84.9 грн за пачку;
  • 2025 рік - 101.8 грн за пачку;
  • 2026 рік - 114.9 грн за пачку;
  • 2027 рік - 126.5 грн за пачку.

Очікується, що зростання ціни сприятиме збільшенню податкових надходжень. Наприклад, торік, коли обсяги продажів сигарет стабілізувалися, а акциз зріс на 20%, податкові надходження зросли на 36% (до 80,3 млрд грн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні подорожчають важливі овочі та фрукти. Серед овочів найбільше зросте ціна на цибулю, серед фруктів - на яблука.

Також раніше повідомлялося, що в Україні подорожчав стратегічно важливий продукт. До кінця весни вартість овоча зростатиме через додаткові витрати на зберігання під час сильних морозів.

Як повідомляв Главред, вартість картоплі в Україні різко зросла, досягнувши 12 грн за кілограм. Експерти EastFruit називають причинами цього збільшення попит і можливі махінації серед фермерів.

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Мінфін сигареты
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