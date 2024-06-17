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В Україні різко поменшало пенсіонерів: що трапилося і хто не отримає виплати

Дмитро Відоменко
17 червня 2024, 11:08
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В Україні стрімко скорочується кількість пенсіонерів. Після останньої великої пенсійної реформи 2017 року їх стало менше приблизно на 2 млн осіб.
Пенсіонери
В Україні стало менше пенсіонерів: що сталося? / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні досить швидко скорочується кількість пенсіонерів. Після останньої великої пенсійної реформи 2017 року їх стало менше приблизно на 2 млн осіб, повідомляє портал "Обозрєватєль".

За інформацією співробітників Пенсійного фонду, вимоги щодо трудового стажу для виходу на пенсію зможуть виконати далеко не всі.

В Україні з 2017 року щорічно вимоги щодо стажу збільшуються на 12 місяців. Пенсійний вік прив'язали до стажу. Цього року потрібно мати не менше 31 року стажу. У 2028-му - вже 35 років. Причому ця вимога є дійсною для українців, які бажають вийти на пенсію в 60 років (і ті, хто її не виконає, змушені будуть працювати до 63 або 65 років).

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Отже, щоб отримати пенсію в 60, потрібно безперервно працювати не менше 25 років. При цьому важливо не просто працювати, а й бути офіційно працевлаштованим.

Згідно з колишніми підрахунками, 2028 року на пенсію в 60 років не зможуть піти 45% українців такого віку (з них 5% працюватимуть до 65 років).

Скільки українців не зможуть виконати вимогу стажу, сказати важко, заявляє старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

"Це може бути і 60%, і 70%. Даних поки що немає, також важко прогнозувати, яку ситуацію матимемо через рік-два", - каже науковиця.

Ще 2020 року в Україні, за даними ПФУ, було 11,2 млн пенсіонерів, 2021-го - менше 11 млн, а вже 2024-го кількість пенсіонерів скоротилася до 10,1 млн.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня 2024 року частину пенсійних виплат було призупинено. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділенні "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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пенсіонери Пенсійний фонд трудовий стаж
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