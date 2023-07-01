Українцям з 1 липня підвищили пенсії: кому і як сильно

Якщо зараз розмір пенсії українця без урахування надбавок становить 5076 грн, то відразу після липневого підвищення її повинні збільшити на тисячу грн.

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Ще є пенсіонери, які встигли скористатися старими правилами виходу на пенсію / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 липня підвищили на 19,7% пенсії тим громадянам, які, нарешті, вирушили на заслужений відпочинок за особливими правилами ‒ журналістах, чиновниках, вчених. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль".

Спеціальні правила виходу на пенсії в рамках пенсійної реформи скасували, проте все ще є пенсіонери, які встигли скористатися цими правилами.

Кому підвищать пенсії на тисячу грн

Наприклад, якщо зараз розмір пенсії українця без урахування надбавок становить 5076 грн, то відразу після липневого підвищення її повинні збільшити на тисячу грн. Отже, розмір виплати становитиме 6076 грн. Важливо при цьому відзначити, що на пенсію він повинен був вийти за спеціальним законом.

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Особливими при призначенні пенсій вважаються судді. Розмір їх пенсії в 20 разів вище, ніж у інших пенсіонерів. Крім того, вони отримують пенсію не за загальною формулою, а можуть отримувати відсоток від своєї зарплати під час перебування чинним суддею.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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