Загроза газових відключень: українців попередили про найгірший сценарій

Не виключена ймовірність можливого погіршення ситуації в разі нових атак Росії, каже Володимир Омельченко.

https://glavred.net/economics/ugroza-gazovyh-otklyucheniy-ukraincev-predupredili-o-hudshem-scenarii-10670873.html Посилання скопійоване

Українців попередили про можливий дефіцит газу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Омельченка:

В Україні дефіцит у розмірі приблизно 4-5 млрд кубометрів газу

Дефіцит газу покривається виключно за рахунок імпорту

Однією з найбільших загроз для підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років стане дефіцит природного газу, заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Серед основних причин він назвав масштабні обстріли української газової інфраструктури з боку Росії, які призвели до значних втрат у газовидобутку. "По-друге - торік у підземні газосховища було закачано недостатню кількість газу", - пише експерт у матеріалі на Главреда.

відео дня

Аналітик зазначив, що в результаті утворився дефіцит у розмірі приблизно 4-5 мільярдів кубометрів газу, який необхідно буде імпортувати, при цьому залишається ще незакритим питання фінансування приблизно на 1 мільярд євро.

Він також нагадав про те, що дефіцит покривається виключно за рахунок імпорту. Імпортні поставки вже тривають через Угорщину, Польщу, Словаччину. Також можуть бути використані маршрути через трансбалканський коридор - з Греції, Болгарії, Румунії та Молдови.

Експерт з питань енергетики також не виключає ймовірність можливого погіршення ситуації в разі нових атак Росії.

"Насамперед дефіцит торкнеться теплокомуненерго, оскільки саме на підприємства цієї сфери припадає значна частина споживання газу. До того ж, у теплокомуненерго є понад 100 мільярдів гривень боргів перед "Нафтогазом". Тобто пізніше можуть розпочати опалювальний сезон і раніше його завершити, а температура теплоносія може бути нижчою за норму", - додав Омельченко.

Раніше експерт попередив про повернення відключень світла. ГЕС не зможуть компенсувати пікове споживання під час тривалих періодів спеки.

Як писав Главред, влітку енергоблоки АЕС і ТЕС в Україні, як і щороку, зупинятимуть для планових ремонтів. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, енергосистема зараз у кращому стані, ніж торік, і серйозних відключень світла не очікується.

Водночас, за словами нардепа Сергія Нагорняка, в Україні можуть повернутися графіки відключення світла вже влітку. Основна причина - дефіцит електроенергії через планові ремонти на енергоблоках АЕС.

Читайте також:

Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред