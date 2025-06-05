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Загроза газових відключень: українців попередили про найгірший сценарій

Олексій Тесля
5 червня 2025, 15:32
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Не виключена ймовірність можливого погіршення ситуації в разі нових атак Росії, каже Володимир Омельченко.
газ
Українців попередили про можливий дефіцит газу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Омельченка:

  • В Україні дефіцит у розмірі приблизно 4-5 млрд кубометрів газу
  • Дефіцит газу покривається виключно за рахунок імпорту

Однією з найбільших загроз для підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років стане дефіцит природного газу, заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Серед основних причин він назвав масштабні обстріли української газової інфраструктури з боку Росії, які призвели до значних втрат у газовидобутку. "По-друге - торік у підземні газосховища було закачано недостатню кількість газу", - пише експерт у матеріалі на Главреда.

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Аналітик зазначив, що в результаті утворився дефіцит у розмірі приблизно 4-5 мільярдів кубометрів газу, який необхідно буде імпортувати, при цьому залишається ще незакритим питання фінансування приблизно на 1 мільярд євро.

Він також нагадав про те, що дефіцит покривається виключно за рахунок імпорту. Імпортні поставки вже тривають через Угорщину, Польщу, Словаччину. Також можуть бути використані маршрути через трансбалканський коридор - з Греції, Болгарії, Румунії та Молдови.

Експерт з питань енергетики також не виключає ймовірність можливого погіршення ситуації в разі нових атак Росії.

"Насамперед дефіцит торкнеться теплокомуненерго, оскільки саме на підприємства цієї сфери припадає значна частина споживання газу. До того ж, у теплокомуненерго є понад 100 мільярдів гривень боргів перед "Нафтогазом". Тобто пізніше можуть розпочати опалювальний сезон і раніше його завершити, а температура теплоносія може бути нижчою за норму", - додав Омельченко.

Раніше експерт попередив про повернення відключень світла. ГЕС не зможуть компенсувати пікове споживання під час тривалих періодів спеки.

Як писав Главред, влітку енергоблоки АЕС і ТЕС в Україні, як і щороку, зупинятимуть для планових ремонтів. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, енергосистема зараз у кращому стані, ніж торік, і серйозних відключень світла не очікується.

Водночас, за словами нардепа Сергія Нагорняка, в Україні можуть повернутися графіки відключення світла вже влітку. Основна причина - дефіцит електроенергії через планові ремонти на енергоблоках АЕС.

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Хто такий Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

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