Ціни на електрику можуть скоро підскочити: у Нацбанку зробили похмурий прогноз

Національний банк України прогнозує поетапне підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ) - насамперед на світло.

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Ціни на світло - НБУ прогнозує підвищення тарифів / колаж Главред, фото УНІАН

Нацбанк України прогнозує в країні поетапне підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ). Про це йдеться у звіті фінансового регулятора за квітень 2024 року.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергетичному секторі через атаки країни-агресора РФ аналітики НБУ прогнозують швидке та значне зростання цін на електроенергію для населення (і це може створити додатковий тиск на тариф та збільшити потребу в наданні субсидій для громадян).

У звіті НБУ також зазначено, що фіксація тарифів на різні послуги житлово-комунального господарства (як-от газ, гаряча вода та опалення, має значний вплив на регулювання інфляції). А подальше підвищення цих тарифів може стати суттєвим фактором, які сприяють зростанню інфляції в Україні.

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Затримка рішень щодо підвищення тарифів може, з одного боку, тимчасово знизити темпи інфляції. Однак це також може призвести до формування фінансових дисбалансів і серйозного погіршення фінансового стану енергетичних компаній. Це, своєю чергою, і далі може підштовхнути, вважають в НБУ, зростання ризиків нестабільності на ринку енергоресурсів і погіршити інвестиційний клімат в енергетичній галузі.

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, Він є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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