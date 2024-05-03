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Ціни на електрику можуть скоро підскочити: у Нацбанку зробили похмурий прогноз

Дмитро Відоменко
3 травня 2024, 13:13
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Національний банк України прогнозує поетапне підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ) - насамперед на світло.
Тариф, світло
Ціни на світло - НБУ прогнозує підвищення тарифів / колаж Главред, фото УНІАН

Нацбанк України прогнозує в країні поетапне підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ). Про це йдеться у звіті фінансового регулятора за квітень 2024 року.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергетичному секторі через атаки країни-агресора РФ аналітики НБУ прогнозують швидке та значне зростання цін на електроенергію для населення (і це може створити додатковий тиск на тариф та збільшити потребу в наданні субсидій для громадян).

У звіті НБУ також зазначено, що фіксація тарифів на різні послуги житлово-комунального господарства (як-от газ, гаряча вода та опалення, має значний вплив на регулювання інфляції). А подальше підвищення цих тарифів може стати суттєвим фактором, які сприяють зростанню інфляції в Україні.

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Затримка рішень щодо підвищення тарифів може, з одного боку, тимчасово знизити темпи інфляції. Однак це також може призвести до формування фінансових дисбалансів і серйозного погіршення фінансового стану енергетичних компаній. Це, своєю чергою, і далі може підштовхнути, вважають в НБУ, зростання ризиків нестабільності на ринку енергоресурсів і погіршити інвестиційний клімат в енергетичній галузі.

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, Він є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Удари по об'єктах інфраструктури України - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія в середині весни влаштувала масштабну атаку на енергетичну систему України. Через ракетні обстріли введено графіки аварійних відключень по областях країни.

Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми українцям доведеться фінансувати за власні кошти.

Ситуація з постачанням електроенергії в Харкові залишається критичною, але є можливості поліпшити її найближчим часом. Мешканцям Одеси, Хмельницького та Кривого Рогу рекомендується економити електроенергію. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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НБУ тарифи на електроенергію
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