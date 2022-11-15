Армія України готові битися взимку, пауза на фронті під питанням - посол Британії

Сили оборони України досягли серйозного просування на фронті, а за 8 років війни вони навчилися битися і взимку, сказала посол Британії Мелінда Сіммонс.
Взимку боротьба на фронтах війни Росії проти України може ускладнитися. Однак не можна точно сказати, що в зимовий період часу буде пауза на полі бою. Українська армія серйозно просунулася, а за 8 років бойових дії навчилася воювати навіть в таких умовах. Про це заявила посол Великобританії Мелінда Сіммонс.
У своєму Twitter-акаунті вона сказала про те, що взимку воювати буде складніше. Однак не можна впевнено стверджувати про оперативну паузу на війні в зимовий період.
ЗСУ за роки війни з Росією навчилися воювати в тому числі і в подібних умовах.
"Зима може ускладнити боротьбу, але я не впевнена, що це означатиме паузу. Подивимося, але Україна сильно просунулася, успішно, і вони знають, як боротися взимку, якщо потрібно. Є 8 років досвіду", - підкреслила Мелінда Сіммонс.
Війна Росії проти України
Президент Володимир Зеленський 14 листопада під час візиту до звільненого Херсона заявив, що Україна не вірить заявам Росії про нібито "перемовини" і продовжуватиме звільняти території, які захопили російські окупанти.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк також сказав, що контрнаступ ЗСУ триватиме і взимку.
За його словами, якщо наступ України сповільниться, Захід може втомитися від війни, чим скористається агресор Росія і просуватиме свої "перемовини". Українська держава налаштована наступати.
У Міністерстві оборони США зазначили, що визволення Херсона - велике досягнення України.
Однак, судячи з усього, російські окупанти не збираються йти з інших українських територій. Очікуються важкі бої.
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