Франція видала ордер на арешт друга Путіна і диктатора Сирії - Reuters

Суд у Франції видав ордери на арешт диктатора Сирії Башара Асада, його брата і ще двох чиновників у зв'язку із застосуванням хімічної зброї

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Тепер є ордер на арешт Башара Асада і його оточення / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Суд у Франції видав ордери на арешт диктатора Сирії Башара Асада, його рідного брата Махера Аль-Асада та ще двох високопосадовців з його оточення за звинуваченням у застосуванні хімічної зброї проти цивільного населення. Про це повідомляє Західне новинне агентство Reuters.

Журналісти з посиланням на джерела в судовій системі Франції стверджує, що ордери видані за підсумками кримінального розслідування хімічних атак в місті Дума і районі Східної Гути в серпні 2013 року. В результаті них, за офіційними даними, загинули більше тисячі людей. Ордери виписані з формулюваннями "співучасть у злочинах проти людяності" і"співучасть у військових злочинах".

Мазен Дарвіш, юрист і засновник Сирійського центру ЗМІ і свободи вираження думки (SCM), з подачі якого порушив у Франції кримінальне переслідування лідерів сирійського режиму, зазначає, що "міжнародні ордери на арешт вперше видані у зв'язку із застосуванням хімічної зброї в Гуті в 2013 році".

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"Президент несе відповідальність за багато злочинів в Сирії, і, зокрема, в разі застосування зарину неможливо ігнорувати його відповідальність", – сказав він в коментарі Reuters.

Санкції України проти Асада

Навесні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи.

У списку фізичних осіб, проти яких вводяться санкції, президент Сирії Башар Хафез аль-Асад, який "визнав" захоплення РФ територій України.

З 300 фізичних осіб, проти яких введені санкції, три громадянина Сирії, сім – Ірану, решта – РФ. Санкції введені терміном на 10 років і передбачають, зокрема, блокування активів і торгових операцій, транзиту і перевезень територією України, анулювання ліцензій, заборону на приватизацію і купівлю землі, передачі технологій і прав на інтелектуальну власність.

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