УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Франція видала ордер на арешт друга Путіна і диктатора Сирії - Reuters

Дмитро Відоменко
15 листопада 2023, 15:07
Суд у Франції видав ордери на арешт диктатора Сирії Башара Асада, його брата і ще двох чиновників у зв'язку із застосуванням хімічної зброї
Башар Асад, Франція
Тепер є ордер на арешт Башара Асада і його оточення / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Суд у Франції видав ордери на арешт диктатора Сирії Башара Асада, його рідного брата Махера Аль-Асада та ще двох високопосадовців з його оточення за звинуваченням у застосуванні хімічної зброї проти цивільного населення. Про це повідомляє Західне новинне агентство Reuters.

Журналісти з посиланням на джерела в судовій системі Франції стверджує, що ордери видані за підсумками кримінального розслідування хімічних атак в місті Дума і районі Східної Гути в серпні 2013 року. В результаті них, за офіційними даними, загинули більше тисячі людей. Ордери виписані з формулюваннями "співучасть у злочинах проти людяності" і"співучасть у військових злочинах".

Мазен Дарвіш, юрист і засновник Сирійського центру ЗМІ і свободи вираження думки (SCM), з подачі якого порушив у Франції кримінальне переслідування лідерів сирійського режиму, зазначає, що "міжнародні ордери на арешт вперше видані у зв'язку із застосуванням хімічної зброї в Гуті в 2013 році".

відео дня

"Президент несе відповідальність за багато злочинів в Сирії, і, зокрема, в разі застосування зарину неможливо ігнорувати його відповідальність", – сказав він в коментарі Reuters.

Санкції України проти Асада

Навесні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи.

У списку фізичних осіб, проти яких вводяться санкції, президент Сирії Башар Хафез аль-Асад, який "визнав" захоплення РФ територій України.

З 300 фізичних осіб, проти яких введені санкції, три громадянина Сирії, сім – Ірану, решта – РФ. Санкції введені терміном на 10 років і передбачають, зокрема, блокування активів і торгових операцій, транзиту і перевезень територією України, анулювання ліцензій, заборону на приватизацію і купівлю землі, передачі технологій і прав на інтелектуальну власність.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Башар Асад новини Франції
Реклама

Головне за день

"Кільце закривається": росіяни перерізали залізницю, яка веде до Авдіївки - ЗМІ

"Кільце закривається": росіяни перерізали залізницю, яка веде до Авдіївки - ЗМІ

14:39 Україна
Є загибі та поранені: Росія вдарила 3 ракетами по Запорізькому району - деталі

Є загибі та поранені: Росія вдарила 3 ракетами по Запорізькому району - деталі

13:41 Україна
"Зеленський живе в реальності м'ясника": Ілон Маск образив президента України

"Зеленський живе в реальності м'ясника": Ілон Маск образив президента України

13:34 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:28

Росіяни тікають з Нової Каховки: мер міста розповів, кому вдалось втекти першими

15:21

"Не пощастило з хлопчиком": Симоньян знову "залізла в ліжко" до Пугачової

15:17

Арестович назвав українців "дикунами" і заявив про початок "падіння культури"

15:15

"Сюр який!": Кадиров нагородив сина черговим орденом, росіян "порвало"Фото

15:07

Франція видала ордер на арешт друга Путіна і диктатора Сирії - Reuters

Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - КуликБайден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - Кулик
14:51

Річ, яка 17 листопада притягне нещастя: прикмети і що не можна робити

14:51

Терміни перевірок пенсіонерів-переселенців хочуть поміняти: що сталося

14:39

"Кільце закривається": росіяни перерізали залізницю, яка веде до Авдіївки - ЗМІ

14:36

Потап у перуці спародіював Настю КаменськихВідео

Реклама
14:31

"Розправ крила і лети": Леблан та Кокс зворушливо звернулися до покійного ПерріВідео

14:25

У Росії все більше хочуть перемовин з Україною і чекають бідності - опитування

13:41

Росіяни потужно обстріляли ТЕС: понад 40 населених пунктів без світла

13:41

Є загибі та поранені: Росія вдарила 3 ракетами по Запорізькому району - деталі

13:34

"Зеленський живе в реальності м'ясника": Ілон Маск образив президента України

13:34

Мірзоян мало не побився зі зрадниками "Кроликами" на похоронах Ніни Матвієнко

13:28

Стала відома дата прем’єри продовження серіалу "Плут"

13:24

Monatik розповів, чому йому Дантес ближче, ніж Кацурін

13:13

Росія ганьбиться з "виборами" Путіна: мер Мелітополя розповів про шоу в окупації

13:10

Окупанти тікають з лівого берега Херсонщини: в ЗСУ повідомили про деталіВідео

13:09

Євробачення-2024: хто переможе за версією букмекерівВідео

Реклама
12:48

Пентагон таємно збільшив військову допомогу Ізраїлю - Bloomberg

12:34

Творці головоломки кинули виклик усім: як швидко ви знайдете ведмедя?

12:31

З мрією про велике кіно: Мірошниченко розповів про зйомки у серіалі "Коло омани"

12:23

У Раді хочуть посилити правила покупки доларів: хто потрапить під закон

12:19

Китайський гороскоп на завтра 16 листопада: Мавпи - тримайте себе в руках, Собакам - емоції

12:18

"Дуже обурює": Сопонару емоційно звернулася до українців, які втомилися від війни

12:17

Дівчина показала, які рухи в ліжку допоможуть швидше заснути: для чого потирати ноги

11:47

Росія готується до зимових ракетних ударів по Україні: у ГУР розкрили плани ворога

11:43

У мережу потрапили умови і ціни, при яких Пугачова готова виступати

11:42

У Харкові затримали доцента, який коригував удари РФ по місту

11:27

Складний ребус для геніїв: потрібно вгадати слово на малюнку за 15 секунд

11:24

Армія України просувається вздовж всього узбережжя: у ЗСУ просять інформаційної тиші

11:21

Не попадіться на шахраїв: як правильно перевірити справжність духів

10:54

Нарвалися на потужний кулак ЗСУ: війська РФ штурмували Авдіївку і зазнали втрат

10:46

Окупанти вдарили по ЗСУ хімзброєю одразу на двох напрямках - Deep State

10:42

Невпізнанна Адріана Ліма з'явилася на прем'єрі фільму

10:13

Чому неправильно казати "стульчик" і "стуло": який єдиний правильний варіант слова

10:05

Гороскоп на сьогодні 16 листопада 2023: Водолію доведеться взяти в борг, а Раку не вдасться донести свої ідеї

10:03

У Білому домі розповіли, що Байден скаже Сі Цзіньпіну про Україну

10:01

Окупанти обстрілюють будинки в Авдіївці, де люди рятуються від холоду

Реклама
09:48

ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: вибиваємо війська РФ із лівого берега ДніпраВідео

09:44

Рішення очевидне: чому в Україні слід запровадити кілька рівнів тривогиПогляд

09:30

"Або розрядка, або загострення": експерт оцінив, до чого призведе зустріч лідерів США і КНР

09:20

Блиск без зусиль: як швидко очистити чашки від нальоту

09:15

Місячний календар 16 листопада 2023: останній день місячного циклу для виправлення робочих помилок

08:55

Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Селидовому на Донеччині: є жертвиФото

08:27

ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили деталі

08:05

Сі Цзіньпін вперше за 6 років прибув з візитом до США: про що говоритиме з БайденомВідео

07:59

Росія готує загони для нових штурмів на Таврійському напрямку

07:41

РФ хоче перехопити ініціативу та наступає на кількох ділянках фронту - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти