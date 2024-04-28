Вибухи та сильна пожежа: з'явилися супутникові кадри летовища у РФ після прильоту

На опублікованих супутникових знімках видно серйозні пошкодження і сліди пожежі.

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Опубліковано знімки наслідків "бавовни" / Колаж: Главред, Фото: Planet Labs, mil.ru

Стали відомі нові подробиці удару по військовому аеродрому РФ "Кущевська" в Краснодарському краї.

У Мережі опублікували супутникові знімки аеродрому "Кущевська" ЗС РФ, який був атакований 27 квітня. Кадри з'явилися в акаунті американського військового аналітика Бреді Африка.

Зазначимо, що на опублікованих супутникових знімках видно серйозні пошкодження і сліди пожежі.

відео дня

/ @bradyafr

Як уточнює блогер Сергій Стерненко, на кадрах видно знищення складів з універсальними модулями корекції та планування (УМПК), якими споряджаються російські кориговані авіабомби.

/ t.me/ssternenko

Атаки дронів по території РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Краснодарський край під потужною атакою дронів. Під час атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено ректифікаційну колону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що СБУ потужно вдарила по військовому аеродрому і двом НПЗ у РФ. На атакованому аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційна станція та засоби радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що СБУ вразила російську РЛС, яка контролювала небо на 700 км углиб України. Удар по станції було завдано за допомогою семи дронів-камікадзе літакового типу.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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