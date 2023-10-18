"Все це виллється в світову війну": Жданов розповів, яким буде результат війни в Ізраїлі

Зараз є цілком реальні передумови для того, щоб нинішні події в Ізраїлі переросли в тривалий конфлікт, каже Жданов.

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Жданов розповів, як закінчиться війна в Ізраїлі / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Є два варіанти того, як закінчиться війна в Ізраїлі, якщо Сполучені Штати Америки вступлять у гру. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Тут два варіанти: або все це виллється в світову війну, тому що після вступу у війну США Ліга арабських держав повинна буде виступити на боці ХАМАС проти Ізраїлю або підтримати, припустимо, Іран, якщо той вплутається у війну; або США використають усю свою вогневу міць і розрубають цей гордіїв вузол хоча б на декілька десятиліть", - розповів Жданов.

Він підкреслив, що зараз є цілком реальні передумови для того, щоб нинішні події в Ізраїлі переросли в тривалий конфлікт.

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"Найстрашніше, що ця історія може затягнутися, якщо перенесуться терміни операції, а потім ще не ясно, як вона пройде. Все це може перерости в перманентний конфлікт низької інтенсивності, який затягнеться на роки", - підкреслив військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Що відбувається в Ізраїлі

Терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня. Вони обстріляли центральну та південну частини держави з суші, моря та повітря. Удари наносилися із сектора Гази.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який сигналізує оголошення війни.

15 жовтня стало відомо, що ізраїльське командування відклало наземну операцію в секторі Гази, метою якої залишається знищення всіх ватажків і членів ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

18 жовтня американський лідер Джо Байден прилетів до Ізраїлю. Його літак приземлився в Тель-Авіві. Під час візиту в Тель-Авів президент США повинен провести переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

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