УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це не його справжня позиція": Данілов відреагував на заяву Воллеса щодо вдячності

Аліна Дембіцька
14 липня 2023, 00:15 оновлено 14 липня, 00:33
41
Секретар РНБО пояснив заяву Воллеса емоціями і вважає, що британський міністр має іншу думку, ніж озвучив.
Данилов, Уоллес
Данілов відреагував на заяву Воллеса щодо вдячності / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, gov.uk

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про недостатню вдячність з боку нашої держави. Данілов закликав не звертати на це "надто багато уваги". Про це повідомляє The Guardian.

Так, секретар РНБО пояснив заяву Воллеса емоціями і вважає, що британський міністр має іншу думку, ніж озвучив.

"Я б не звертав надто багато уваги на те, що він сказав… Кожен може сказати щось під впливом емоцій, а потім пошкодувати через це... Я точно знаю, що це не його справжня позиція", - прокоментував Данілов.

відео дня

Воллес хоче більше подяки від України за надану допомогу

Нещодавно міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Україні не завадить більше дякувати союзникам за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

Топ-чиновник з Лондона сказав, що "українці так поспішають отримати всю можливу допомогу, що не завжди говорять, що вдячні за отриману допомогу".

"Знаєте, ми не Amazon, треба вміти бути вдячними, - заявив глава Міноборони Британії про українців. "Подобається нам це чи ні, люди хочуть бачити подяку, замість постійних вимог щодо розблокування нових видів озброєнь", - заявив він.

Президент України Володимир Зеленський відповів на дивну заяву міністра оборони Великобританії, що Україна нібито мало дякує союзникам. Зеленський зазначив, що Україна завжди була вдячна Британії за всю надану допомогу. Тому заява міністра оборони Бена Воллеса є необґрунтованою.

"Як ще нам потрібно подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми були повністю вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", - наголосив глава держави.

Вас може зацікавити:

війна в Україні Олексій Данілов війна Росії та України Бен Воллес
Реклама

Головне за день

Для Росії є лише один шлях отримати гарантії безпеки – програти війну – Подоляк

Для Росії є лише один шлях отримати гарантії безпеки – програти війну – Подоляк

23:36 Світ
"Хороші плоди": Зеленський провів дуже важливу нараду щодо саміту НАТО

"Хороші плоди": Зеленський провів дуже важливу нараду щодо саміту НАТО

22:44 Україна
ЗСУ просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку

ЗСУ просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку

21:33 Україна
Всі головні новини

Останні новини

01:30

Як швидко і смачно засолити помідори: секретна добавка гарантує результат

00:15

"Це не його справжня позиція": Данілов відреагував на заяву Воллеса щодо вдячності

13 липня, четвер
23:40

Тимур та Інна Мірошниченко відверто розповіли про діагнози прийомного сина

23:36

Для Росії є лише один шлях отримати гарантії безпеки – програти війну – Подоляк

23:11

Сильно вагітна Ліндсі Лохан показала дитячу для свого малюка

Україна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - КусаУкраїна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - Куса
23:06

"Не можу відкривати таємниць": Огневич відповіла, чи піде знову на "Холостячку"

22:45

У Києві категорично заборонили вмикати російську музику у публічних місцях

22:44

"Хороші плоди": Зеленський провів дуже важливу нараду щодо саміту НАТОВідео

22:21

"Я б стежив за своїм меню": Байден натякнув, що Пригожина можуть отруїти

Реклама
21:34

На саміті НАТО делегація США розлютилася на Зеленського: у Держдепі зробили заяву

21:33

ЗСУ просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку

21:11

Експерти назвали 5 інгредієнтів, які категорично не можна змивати в раковину

21:05

"Не триватиме вічно": Байден спрогнозував строки закінчення війни в Україні

20:31

"Зупиню зернову угоду": Путін погрожує Україні

20:13

Заперечував існування України: "Пашу-Мерседеса" викрили на нових злочинах

19:49

Таємні сенси: дизайнер першої леді розкрила секрет весільної фати Дорофєєвої

19:43

Суперечить базовим потребам громадян: у НБУ розкритикували ініціативу Шурми щодо заборони готівки – ЗМІ

19:36

ЗСУ вправно відпрацювали по ворожим цілям у Токмаку: у окупантів дуже багато 200-х

19:20

Російський генерал показав, наскільки контрнаступ є успішнимПогляд

19:19

Град засипатиме Україну: мчить штормова злива

Реклама
18:20

Як правильно – по четвергаМ чи по четвергаХ: Авраменко дав несподівану відповідь

18:19

Путін віддав наказ: у Росії затримали Суровікіна і 13 офіцерів – WSJ

18:11

Росіяни в істериці звинувачують Путіна: в МОК прийняли скандалне рішення щодо участі РФ в Олімпіаді

17:48

Дівчина показала лайфхак, як легко і швидко кинути палити: прийде огидаВідео

17:48

Накопичили сотні ракет: Світан розповів про підготовку росіян до масштабних атак

17:45

Тому Круз планує зняти фільм у космосі за 200 млн доларів

17:35

Денис Казанський. В армії РФ почався бунт, Попов - перша ластівкаВідеоблоги

17:05

Купа мін і пасток для росіян: ЗСУ потужно зміцнили кордон УкраїниФото

17:02

Для чого на тертці кожна сторона: проста відповідь здивує господинь

16:56

Іди на ручки: чому кішка не любить сидіти на руках і як її умовити

16:54

Учасниця "Холостяка" набрала 10 кілограм і похвалилася фігурою

16:50

Gepard, Biber та багато обладнання: Німеччина передала Україні допомогу

16:48

Що таке касетні боєприпаси і чому вони заборонені (інфографіка, відео)

16:46

Журналісти показали ступінь руйнації садиби Терещенків в центрі Києва: фотоФото

16:32

Хімік Репіч показав, скільки мікробів на наших подушках і схопився за головуВідео

16:24

"Все закінчиться швидко": названо дату завершення активної фази війни в Україні - прогноз

16:22

"На труну вусатому": росіяни накинулися на дружину Пєскова за ганебну рекламу

16:12

Пишні котлети з апетитною скоринкою зведуть з розуму: про цей трюк мало хто знає

15:55

BuddyBet продовжує справу підсанкційного Parimatch в Україні - журналіст

15:55

Знадобиться евакуація: у МОЗ розкрили "найгірший варіант розвитку подій" на ЗАЕС

Реклама
15:41

4 дивовижні способи використання цукру в побуті, про які мало хто знає

15:27

Тепер офіційно: Надя Дорофєєва вийшла заміж за Мішу Кацуріна

15:20

"Попри тяжкі бої": ЗСУ наступають та просуваються на Бахмутському напрямку

15:19

Її їдять ложками, але завжди мало: рецепт божевільної ікри з баклажан по ГОСТу

15:16

Творить чудеса: дівчина показала рецепт миючого засібу для духовки

15:04

Росія готує новий масований удар: українців попередили про серйозну загрозу

14:56

Операція на серці та народження доньки: Репяхова шокувала новинами про Павліка

14:55

"Це радикально змінить ситуацію": Україна вже отримала касетні боєприпаси - генерал ЗСУ

14:53

Дівчина показала, як розбити яйце, щоб жовток залишився цілимВідео

14:48

"РФ проковтне": Кулеба осадив Лаврова, який закотив істерику через F-16 для ЗСУ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти