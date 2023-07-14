"Це не його справжня позиція": Данілов відреагував на заяву Воллеса щодо вдячності

Секретар РНБО пояснив заяву Воллеса емоціями і вважає, що британський міністр має іншу думку, ніж озвучив.

https://glavred.net/ukraine/eto-ne-nastoyashchaya-poziciya-danilov-otreagiroval-na-slova-uollesa-o-blagodarnosti-10485559.html Посилання скопійоване

Данілов відреагував на заяву Воллеса щодо вдячності / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, gov.uk

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про недостатню вдячність з боку нашої держави. Данілов закликав не звертати на це "надто багато уваги". Про це повідомляє The Guardian.

Так, секретар РНБО пояснив заяву Воллеса емоціями і вважає, що британський міністр має іншу думку, ніж озвучив.

"Я б не звертав надто багато уваги на те, що він сказав… Кожен може сказати щось під впливом емоцій, а потім пошкодувати через це... Я точно знаю, що це не його справжня позиція", - прокоментував Данілов.

відео дня

Воллес хоче більше подяки від України за надану допомогу

Нещодавно міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Україні не завадить більше дякувати союзникам за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

Топ-чиновник з Лондона сказав, що "українці так поспішають отримати всю можливу допомогу, що не завжди говорять, що вдячні за отриману допомогу".

"Знаєте, ми не Amazon, треба вміти бути вдячними, - заявив глава Міноборони Британії про українців. "Подобається нам це чи ні, люди хочуть бачити подяку, замість постійних вимог щодо розблокування нових видів озброєнь", - заявив він.

Президент України Володимир Зеленський відповів на дивну заяву міністра оборони Великобританії, що Україна нібито мало дякує союзникам. Зеленський зазначив, що Україна завжди була вдячна Британії за всю надану допомогу. Тому заява міністра оборони Бена Воллеса є необґрунтованою.

"Як ще нам потрібно подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми були повністю вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", - наголосив глава держави.

Вас може зацікавити: