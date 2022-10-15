УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ЗМІ назвали ім'я можливого наступника Шойгу в Міноборони РФ - раніше він був охоронцем Путіна

15 жовтня 2022, 13:39

Кремль переживає серйозний кадровий голод. Якщо ситуація на фронті в Україні погіршиться ще більше, то Сергія Шойгу можуть замінити на Олексія Дюміна.

Сергій Шойгу, Олексій Дюмін
Сергія Шойгу в Міноборони може замінити Олексій Дюмін / Фото Вікіпедія

РосЗМІ пишуть з посиланням на близькі до керівництва країни джерела, що в Кремлі нібито обговорюють призначення на керівну посаду в Міноборони РФ колишнього охоронця Володимира Путіна, генерал-полковника Олексія Дюміна, який зараз очолює Тульську область.

Кандидатуру Дюміна нібито лобіюють глава Чечні Рамзан Кадиров, глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та інші політики, пише видання Верстка.

"Кремль переживає серйозний кадровий голод: неясно, як і на кого міняти генералів, начальників, тому голос Кадирова з цього приводу, оскільки його слухає президент, звучить особливо голосно", – сказало джерело видання.

Дюмін може замінити Шойгу на посаді глави Міноборони РФ у разі ще більшого погіршення ситуації на фронті.

"Найближчим часом тульський губернатор може бути призначений помічником Шойгу, а в подальшому, можливо, отримає посаду заступника міністра. А якщо невдачі Росії на фронті триватимуть, Дюмін може замінити і самого Шойгу", – йдеться у статті.

Що відомо про Олексія Дюмина

50-річний Олексій Дюмін родом з Курська. У минулому він протягом багатьох років служив в охороні Путіна. У 2014 році отримав зірку героя Росії (офіційно не повідомлялося, за що саме).

У 2015-му він очолив Генштаб Сухопутних військ РФ, отримав звання генерал-лейтенанта і незабаром став заступником міністра оборони. Пропрацював на цій посаді всього лише місяць.

Дюмін - фігура, близька до російського диктатора, а його регіон зараз має особливе значення для влади, оскільки в Тульській області знаходяться великі оборонні підприємства.

Як повідомляв Главред, російський опозиційний правозахисник Володимир Осечкін вважає, що після повернення з Астани на диктатора Володимира Путіна чекають "великі сюрпризи". За його словами, у силовому блоці Кремля готуються великі кадрові перестановки, які передбачають фактичне наближення держперевороту. На нові посади претендують одразу три людини, всі вони - у фаворі президента РФ.

Зокрема, міністром оборони може стати головнокомандувач ВПС РФ Сергій Суровікін, директором ФСБ – керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, а командувачем Росгвардією – глава Чечні Рамзан Кадиров.

Раніше видання Politico писало, що провальна війна Росії в Україні призвела до того, що вперше за два десятиліття опоненти російського диктатора вважають імовірною його відставку. У РФ сперечаються, хто може замінити Володимира Путіна в Кремлі. Згідно з одним зі сценаріїв, новим лідером РФ може стати прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Міноборони РФ Сергій Шойгу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:02

Еліна Світоліна вперше стала мамою і розкрила незвичайне ім'я дитини

13:59

Юна українка оспівала Путіна і заявила, що Росія переможе: вона поплатилася за це вже наступного дняВідео

13:39

ЗМІ назвали ім'я можливого наступника Шойгу в Міноборони РФ - раніше він був охоронцем Путіна

13:29

Хворій Сєдоковій загрожує смерть: лікар попередила співачку

13:00

Гороскоп на завтра 16 жовтня 2022: Овнам - крадіжка, Скорпіонам - закоханість, Ракам - прибуток

Реклама
12:52

Майже тиждень не виходить на зв'язок: росЗМІ з'ясували, куди зник терорист ГіркінВідео

12:43

"Справжній штурм!": ЗСУ луплять з усіх гармат на Херсонщині, у пропагандистів паніка

11:54

Єдина система зв'язку на фронті: Маск розповів про спроби РФ знищити StarlinkВідео

11:25

Збив 5 ворожих "шахідів" і катапультувався: пілот-герой розповів про свій подвигВідео

11:10

Типова французька стрижка неземної краси, про яку мріють всі жінки

11:04

"Ми хочемо, щоби нас поважали": президент Таджикистану публічно "наїхав" на ПутінаВідео

10:48

Боєць ЗСУ зі скибочкою кавуна яскраво відповів, коли буде звільнений ХерсонВідео

10:28

"Ти завжди в наших серцях": мама Корольової розповіла про страшну втрату

10:28

Путіна вб'ють: експерт розповів про наслідки ядерного удару для господаря КремляВідео

09:34

Захищав небо і віддав життя за Україну: дружина 30-річного офіцера ППО розповіла, про що мріяв герой

09:32

РФ вдарила ракетами по Київській області і атакувала дронами ЗапоріжжяВідео

09:00

Гороскоп на сьогодні 15 жовтня 2022: Овнам - проблеми, Левам - гроші, Козерогам - стрес

08:37

Помста за Дніпропетровщину: Авіація ЗСУ 13 разів навідалася на позиції окупантів на півдні

08:29

Чи піде Білорусь війноюПогляд

08:20

У РФ з почестями відправили на війну в Україну жителя Дагестану, підозрюваного в педофіліїВідео

Реклама
07:46

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн: що до нього увійдеВідео

06:22

Україні потрібно підтримати протести в ІраніПогляд

05:30

Жіночий гороскоп на тиждень 17-23 жовтня: Ракам - виграш, Дівам - неприємності, Водоліям - сваркаВідео

05:20

Чому віник не можна ставити за дверима: 3 заборони, які влаштують пекло в будинкуВідео

03:35

Вріже -3°: українців попередили про аномалію і назвали найхолодніший деньВідео

03:20

Бюджетна закуска за 5 хвилин: смачніше рецепта годі й шукатиВідео

03:03

"Чоловіки, відверніться": Волочкова ледь не розчахнулась, показуючи новий шпагат

02:36

Олівія Уайлд впустила з блузи грудь з пікантною наліпкою на інтимному місці

02:01

Кайлі Дженнер обтягнула латексом шикарну фігуру

01:35

Нинішня війна не остання: військовий експерт спрогнозував поведінку РФ у майбутньомуВідео

00:51

Прикмети на 15 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб щастя в будинок залучитиВідео

00:22

Слідом за Пугачовою: російську зірку 90-х перевіряє прокуратура за засудження війни

14 жовтня, п'ятниця
23:58

"Росія вже в атмосфері поразки": Зеленський попередив про звільнення територій УкраїниВідео

23:21

Буданов назвав армію, яка найдосвідченіша у світіВідео

23:06

"Це маленький скарб": вийшла загублена пісня легендарної Queen з вокалом Фредді Мерк'юріВідео

22:51

Вбивали українців у Запоріжжі: ЗСУ знищили три комплекси С-300 окупантівВідео

22:39

Гроші не пахнуть: Королева назвала свою музику "терапією" і вирішила розбризкати свої почуття на людей

22:30

"Потрібно вчитися поводитися": український футболіст назвав проблему головного тренера збірноїВідео

22:12

Воду після варіння картоплі люди даремно зливають в раковину: як застосовувати диво-відвар

22:00

У Зеленського відповіли Путіну на його нову маячню про початок війни в УкраїніВідео

Реклама
21:09

Досить влаштовувати паніку: в Україні зробили заяву про роботу StarlinkВідео

21:08

Олег Жданов. Гряде евакуація з Херсона?Відеоблоги

20:55

"Забрати всю територію України": в ОП назвали ймовірні терміни закінчення війниВідео

20:51

Король Великобританії осоромився: нова витівка Чарльза зганьбила всю сім'юВідео

20:23

Помер Хагрід - зірка фільмів про Гаррі Поттера пішов у засвіти у 72 рокиВідео

20:20

Шойгу "клацнуть по носі": у РФ назвали ім'я нового міністра оборониВідео

20:10

Прикмети на 16 жовтня: які 4 речі заборонено робити, щоб не потрапити в бідуВідео

20:07

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 жовтня: Овнам - розчарування у коханні, Левам - несподівані зміниВідео

20:02

"Люди почнуть мене жаліти": Настя Приходько заговорила про домагання Костянтина Меладзе

19:59

Летіли на Харків: над Бєлгородом "самоліквідувалися" ракети, палає ТЕЦВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти