ЗМІ назвали ім'я можливого наступника Шойгу в Міноборони РФ - раніше він був охоронцем Путіна

Сергія Шойгу в Міноборони може замінити Олексій Дюмін / Фото Вікіпедія

РосЗМІ пишуть з посиланням на близькі до керівництва країни джерела, що в Кремлі нібито обговорюють призначення на керівну посаду в Міноборони РФ колишнього охоронця Володимира Путіна, генерал-полковника Олексія Дюміна, який зараз очолює Тульську область.

Кандидатуру Дюміна нібито лобіюють глава Чечні Рамзан Кадиров, глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та інші політики, пише видання Верстка.

"Кремль переживає серйозний кадровий голод: неясно, як і на кого міняти генералів, начальників, тому голос Кадирова з цього приводу, оскільки його слухає президент, звучить особливо голосно", – сказало джерело видання.

Дюмін може замінити Шойгу на посаді глави Міноборони РФ у разі ще більшого погіршення ситуації на фронті.

"Найближчим часом тульський губернатор може бути призначений помічником Шойгу, а в подальшому, можливо, отримає посаду заступника міністра. А якщо невдачі Росії на фронті триватимуть, Дюмін може замінити і самого Шойгу", – йдеться у статті.

Що відомо про Олексія Дюмина

50-річний Олексій Дюмін родом з Курська. У минулому він протягом багатьох років служив в охороні Путіна. У 2014 році отримав зірку героя Росії (офіційно не повідомлялося, за що саме).

У 2015-му він очолив Генштаб Сухопутних військ РФ, отримав звання генерал-лейтенанта і незабаром став заступником міністра оборони. Пропрацював на цій посаді всього лише місяць.

Дюмін - фігура, близька до російського диктатора, а його регіон зараз має особливе значення для влади, оскільки в Тульській області знаходяться великі оборонні підприємства.

Як повідомляв Главред, російський опозиційний правозахисник Володимир Осечкін вважає, що після повернення з Астани на диктатора Володимира Путіна чекають "великі сюрпризи". За його словами, у силовому блоці Кремля готуються великі кадрові перестановки, які передбачають фактичне наближення держперевороту. На нові посади претендують одразу три людини, всі вони - у фаворі президента РФ.

Зокрема, міністром оборони може стати головнокомандувач ВПС РФ Сергій Суровікін, директором ФСБ – керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, а командувачем Росгвардією – глава Чечні Рамзан Кадиров.

Раніше видання Politico писало, що провальна війна Росії в Україні призвела до того, що вперше за два десятиліття опоненти російського диктатора вважають імовірною його відставку. У РФ сперечаються, хто може замінити Володимира Путіна в Кремлі. Згідно з одним зі сценаріїв, новим лідером РФ може стати прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

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