У США хочуть видати Україні нові системи ППО - Reuters

У США хочуть видати Україні нові системи ППО Hawk - Reuters / https://ua.depositphotos.com і Вікпедія

Влада США всерйоз розглядає ідею з наданням Україні партії легендарних зенітних ракетних комплексів ППО моделі Hawk - для того, щоб офіційний Київ міг захистити країну від підлих ударів російських дронів і ракет. Про це повідомляє Західне агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

"США розглядають можливість відправки ППО Hawk зі складів в Україну, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет", ‒ повідав один з них.

Проте, поки джерела не могли сказати журналістам, скільки саме систем ППО моделі Hawk і боєприпасів до них Пентагон хоче поставити Україні.

Довідка. Система HAWK (в перекладі з англійської - сокіл) була розроблена ще за часів війни, яку США вела з комуністами у В'єтнамі. Але потім багато разів її удосконалювали. За фактом, HAWK є попередником системи протиракетної оборони PATRIOT (виробництва Raytheon Technologies - RTX.N). Всього було вироблено понад 40 тисяч установок HAWK. За інформацією експерта, ймовірність знищення цілі однією ракетою з такої установки становить 0,56 (56%), а модифікація I-Hawk поліпшила даний показник до 0,85 (85%).

ППО для України

Нагадаємо, раніше керівник Міноборони Олексій Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронам - набагато вище", - зазначив Резніков.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

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