РФ кинула своїх солдатів без їжі та води на вокзалі поблизу кордону з Україною

РФ кинула своїх солдатів без їжі і води на вокзалі поблизу кордону з Україною / golubschool.ru

У Бєлгородській області Росії військовослужбовеці з Таманської дивізії скаржаться на нестерпні умови проживання.

На станції Долбине більше сотні контрактників і строковиків живуть в маленькому приміщенні місцевого залізничного вокзалу і вже п'ять днів перебувають без їжі і води, повідомляє Російська асоціація зі сприяння захисту прав військовослужбовців і призовників - "Комітет солдатських матерів" (АКСМ).

Як з'ясувалося, в тісній будівлі вокзалу військові живуть вже 5 днів, харчуються за свій рахунок, у деяких гроші вже закінчилися. Також солдатів країни-агресора підгодовують місцеві жителі, оскільки сухпайки військовим не видали.

Сплять солдати прямо на кахельній підлозі вокзалу.

golubschool.ru

Варто зазначити, що станція Долбіно знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Україною.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що продовження військових навчань армій Росії і Білорусі в Альянсі оцінюють як підтвердження рішення вторгнутися на територію України.

"Продовження навчань, які повинні були закінчитися, доповнюють картину, (демонструє), що Росія готує вторгнення в Україну", - сказав Столтенберг.

Також були опубліковані нові супутникові знімки, на яких зафіксовано переміщення російських військ на кордонах з Україною. Кадри зроблені 20 лютого, повідомляє CNN з посиланням на дані приватної компанії Maxar.

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