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"У Росії вже йде громадянська війна": Пономарьов розповів про наслідки для РФ і України

22 жовтня 2022, 13:41

Російський опозиційний політик розповів, яку картину Путін намагався створити своїми скріпами

Пономарьов, Росія
Пономарьов розповів про наслідки для РФ і України / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

У Росії вже йде громадянська війна, яка закінчиться процвітанням РФ і виплатою репарацій Україні.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років Ілля Пономарьов.

"З точки зору росіян, вона вже йде: їм же оголошено, що росіяни і українці – це один народ, а, значить, вторгшись на територію України, Путін почав громадянську війну. Так що психологічно для росіян громадянська війна вже йде", - пояснив він.

За словами Пономарьова, з точки зору психології росіянина, це не громадянська війна, а, скоріше, релігійна.

"Війна з єретиками-українцями, які посміли вибрати собі інший шлях і яких всіх потрібно знищити, щоб врятувати душі їхніх дітей. Приблизно таку картину Путін намагався створити своїми скріпами. Як казав кардинал Рішельє:"Боротьба з єретиками – мій святий обов'язок", - зазначив Пономарьов.

Також він зазначив, що в разі перемоги України у війні проти Росії, РФ чекає свобода і процвітання.

"Але процвітання не відразу - спочатку репарації", - підсумував опозиціонер.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна.

Російський публіцист Андрій Піонтковський раніше заявляв, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Ілля Пономарьов війна Росії та України
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