У РФ паніка: рашисти не хочуть вмирати в Україні та сотнями біжать з поля бою

Полонені російські військові

У РФ завели кримінальну справу після того, як відразу 295 російських військових з Ненецького автономного округу втекли з поля бою в Україні.

Про це інформує прокуратура цього округу. Російське відомство заявляє, що"порушило кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 338 КК РФ (дезертирство), щодо військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах Ненецького автономного округу".

Згідно з матеріалами слідства ,"295 військовослужбовців відмовилися виконувати наказ командира взводу, самовільно покинули поле бою, в результаті чого була зірвана тактична операція".

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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