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У Пентагоні висловилися про реакцію РФ на провал окупантів в Україні

18 вересня 2022, 23:53

Міллі зазначив, що війна знаходиться на новому етапі, і припустив, що ситуація може змінитися через кілька тижнів або місяців.

Міллі, гармата
Міллі / Вікіпедія, Валерій Залужний

У США заявили, що реакція Росії на втрати і невдачі на війні в Україні не можна передбачити. У Пентагоні закликають американські війська до підвищеної пильності.

"Війна зараз йде не дуже добре для Росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності...",- сказав глава об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, передає Голос Америки.

Міллі прибув на військову базу в Польщі, яка допомагає Україні у військових діях. Під час поїздки він оглянув протиповітряну оборонну базу, яка включає ракетний комплекс Patriot. Вона може використовуватися для оборони, якщо РФ ризикне вступити у війну з НАТО і атакує базу.

За оцінками Міллі, американські війська в Європі не піддаються будь-якій підвищеній загрозі, але вони повинні перебувати в стані готовності.

"У ході війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що станеться далі", - сказав він.

Міллі зазначив, що війна знаходиться на новому етапі, і припустив, що ситуація може змінитися через кілька тижнів або місяців.

"У зв'язку з цим ми повинні дуже уважно стежити за реакцією Росії на це", - додав він.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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