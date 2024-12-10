В обмін на участь у війні РФ передасть КНДР винищувачі: ЗМІ розкрили деталі

Більшість бойових літаків КНДР уже давно стала брухтом.

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РФ посилить армію КНДР / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/gfs_mizuta, Telegram

Що відомо:

РФ передасть КНДР літаки МіГ-29 і Су-27

Пхеньян може отримати технології для виробництва балістики

КНДР отримає від країни-агресора РФ літаки МіГ-29 і Су-27 в обмін на підтримку північнокорейських військ у війні проти України, заявив головнокомандувач збройних сил США в Тихоокеанському регіоні адмірал ВМФ США Семюел Джон Папаро.

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Адмірал підкреслив, що, хоча МіГ-29 і Су-27 "не належать до літаків п'ятого покоління, вони все ще залишаються потужною зброєю", повідомляє портал Aviation Week.

Крім відносно сучасної авіатехніки, КНДР може отримати від Росії в обмін на солдатів технології для виробництва балістичних ракет і систем протиповітряної оборони, пише Defense Express.

"З одного боку, до цього моменту вважалося, що Північна Корея від Росії може отримати Су-35. У всякому разі на такий варіант наштовхував факт, що восени 2023 року Кім Чен Ин відвідував потужності авіазаводу в Комсомольську-на-Амурі, де власне і відбувається виробництво Су-35. Але з іншого боку, якщо робити поправку на поточний стан авіації КНДР, то передача північнокорейському режиму МіГ-29 і Су-27 буде безумовним посиленням", - пишуть аналітики.

Зазначається, що більшість бойових літаків КНДР уже давно стала брухтом, тому завдяки передачі Су-27 і МіГ-29 КНДР зможе озброїтися новими моделями.

"Кількість запланованих до передачі літаків від РФ для КНДР може визначатися зокрема тим, якого рівня своїми технологічними напрацюваннями з авіації росіяни будуть готові поділитися зі своїми північнокорейськими "колегами", - підсумовують аналітики.

/ Инфографика: Главред

Участь військ КНДР у війні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що у США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні. США також не можуть незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів на Курщині.

Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці удару ракетами Storm Shadow. У результаті могли бути знищені офіцери з КНДР.

Як повідомляв Главред, у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових з КНДР, які були переодягнені в російську військову форму.

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