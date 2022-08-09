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У Держдумі РФ видали "вологу" маячню про "новий СРСР": що заявили

9 серпня 2022, 10:58

"Депутат" Держдуми РФ Михайло Шеремет також розмріявся, що новий блок має шанси мати у своєму складі більше територій, ніж навіть старий СРСР.

СРСР, Росія
У Держдумі РФ видали "вологу" маячню про "новий СРСР" / Колаж Фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

У Держдумі, нижній палаті парламенті Росії, країни-агресора, депутат Михайло Шеремет (нелегітимно обраний від окупованого Криму), запропонував створити "новий СРСР". Деталями своєї маячної ідеї він поділився з російськими пропагандистами.

"Існування СРСР стримувало НАТО в його прагненні поневолити і колонізувати весь світ. Вважаю за доцільне повернутися до колективної системи добровільного об'єднання суверенних держав в один військово-політичний і економічний блок, здатний ефективно протистояти Західній експансії і агресії. Прообразом нової Конфедерації може стати великий і могутній СРСР", - не соромився у своїх фантазіях Шеремет.

Шеремет також розмріявся, що новий блок має шанси мати в своєму складі більше територій, ніж навіть старий СРСР.

"Це буде рівноправний союз, де кожна з країн поважає суверенітет і культуру один одного, а не ті колонії, які звикли створювати США під личиною допомоги і демократії", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в червні заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв сказав, що Україна, мовляв, через 2 роки може припинити існування. Українську державу він назвав нібито проєктом "анти-Росія".

"Хто сказав, що через два роки Україна взагалі буде існувати на карті світу? Хоча американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - їдко висловився колишній президент РФ.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав Медведєва "маленькою людиною з великими комплексами". Він поставив риторичне питання щодо того, а де буде сам Медведєву через 2 роки.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якого привернути до себе увагу і самоствердитися – бризнути отрутою в бік України або загрожувати світу. Україна була, є і буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання", - підкреслив радник керівника ОП.

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Автор: Єгор Бунін
новини Росії СРСР Держдума РФ війна Росії та України
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