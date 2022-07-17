У Держдепі зізналися, чому закликали американців негайно залишити Україну

У Держдепі пояснили, навіщо закликали громадян покинути Україну / Фото: Reuters

Нещодавні вимоги влади США до своїх громадян негайно залишити Україну пов'язані з посиленням ракетних ударів з боку країни-агресора, повідомила офіційна представниця Держдепу США Андреа Калан під час телемарафону.

"Хочу підкреслити, це оголошення (заклик залишити Україну - ред.) саме через непередбачуваність ракетних ударів з Росії. Як ми бачимо, Росія збільшує свої удари по Україні. Наше посольство опублікувало оголошення саме про це. Але США будуть продовжувати працювати з Україною, підтримувати Україну і ми маємо намір це робити стільки, скільки знадобиться", - підкреслила Калан.

При цьому вона зазначила, що США регулярно публікують подібні звернення до своїх громадян, які перебувають в Україні або збираються туди поїхати.

США закликали громадян покинути Україну

Зазначимо, 14 липня Главред писав про те, що Посольство США в Україні звернулося до своїх громадян із закликом негайно покинути країну на тлі війни з Росією.

"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через триваючі військові атаки Росії, активні бойові дії в країні і невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути країну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

Читайте також: