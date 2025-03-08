'Приниження' в Білому домі: експерт про те, як Зеленський 'вигріб' від Трампа

Американська сторона зробила "домашню заготовочку" і збиралися публічно принизити Володимира Зеленського, вважає Віталій Кулик.

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Експерт прокоментував скандальну зустріч у Білому домі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

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Зеленському готували пастку, вважає Кулик

Американська сторона зробила "домашню заготовочку"

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував скандальну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі.

"На мою думку, дійсно, Зеленському готували пастку. А точніше - публічне приниження і спосіб нав'язування власного порядку денного. Це звичний спосіб ведення переговорів Трампом: домінувати, грубіянити, нав'язувати свій порядок денний і свою рамку переговорів і в цьому домінуванні проштовхувати власні позиції, щоб їх прийняла інша сторона", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що американська сторона зробила "домашню заготовочку" і збиралися публічно принизити Зеленського, показати, що він є "клієнтом Сполучених Штатів", а також те, що рамку майбутніх перемовин, зокрема в питанні миру в Україні, визначатиме Вашингтон.

"Трамп переплутав сторони барикади. Ба більше, це не його суб'єктивний вибір - це позиція, яку Сполучені Штати мають займати в цій війні, виходячи з їхньої Конституції і тих цінностей, які закладали батьки-засновники США в основу їхньої державності. Тобто США мають бути на нашому боці. Це не має бути позиція самого Трампа. Але маємо те, що маємо", - каже він.

Аналітик зазначає, що для Трампа це звичний формат перемовин, адже "він не спалює мости, а його спікери та представники кажуть, що продовжать діалог із Зеленським, що угода не мертва, що сторони повернуться до її обговорення".

"Формат розмови полягав у тому, щоб максимально принизити Зеленського і нав'язати йому порядок денний, вибити із Зеленського згоду на те, щоб рамки компромісів із Російською Федерацією визначав не Київ, а Вашингтон, а Київ просто приймав. І, отже, жодних гарантій безпеки в цих переговорах бути не могло", - вважає він.

Водночас співрозмовник нагадав про те, що Зеленський сам потрапив у пастку, адже Київ попросив про зустріч у Білому домі й хотів обставити це як домовленості, в яких мають прозвучати певні важливі для України речі.

"При цьому ті, хто хотіли цих переговорів, не отримали підтвердження, що ці речі прозвучать. Ризикнули, поїхали, вигребли від Ді Венса і Трампа хамську поведінку і булінг. І що в підсумку? Є багато запитань", - вказав він.

Водночас Кулик додав, що реакція Зеленського була правильною, "коли фактично Трамп і Ді Венс солідаризуються з Путіним. Іншої позиції, окрім як встати і піти під час таких переговорів, просто бути не може".

Дивіться відео - інтерв'ю Віталія Кулика:

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Як писав Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин. На його думку, США також будуть до цього готові.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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