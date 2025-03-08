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"Приниження" в Білому домі: експерт про те, як Зеленський "вигріб" від Трампа

Олексій Тесля
8 березня 2025, 11:45
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Американська сторона зробила "домашню заготовочку" і збиралися публічно принизити Володимира Зеленського, вважає Віталій Кулик.
'Приниження' в Білому домі: експерт про те, як Зеленський 'вигріб' від Трампа
Експерт прокоментував скандальну зустріч у Білому домі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Важливо:

  • Зеленському готували пастку, вважає Кулик
  • Американська сторона зробила "домашню заготовочку"

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував скандальну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі.

"На мою думку, дійсно, Зеленському готували пастку. А точніше - публічне приниження і спосіб нав'язування власного порядку денного. Це звичний спосіб ведення переговорів Трампом: домінувати, грубіянити, нав'язувати свій порядок денний і свою рамку переговорів і в цьому домінуванні проштовхувати власні позиції, щоб їх прийняла інша сторона", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що американська сторона зробила "домашню заготовочку" і збиралися публічно принизити Зеленського, показати, що він є "клієнтом Сполучених Штатів", а також те, що рамку майбутніх перемовин, зокрема в питанні миру в Україні, визначатиме Вашингтон.

"Трамп переплутав сторони барикади. Ба більше, це не його суб'єктивний вибір - це позиція, яку Сполучені Штати мають займати в цій війні, виходячи з їхньої Конституції і тих цінностей, які закладали батьки-засновники США в основу їхньої державності. Тобто США мають бути на нашому боці. Це не має бути позиція самого Трампа. Але маємо те, що маємо", - каже він.

Аналітик зазначає, що для Трампа це звичний формат перемовин, адже "він не спалює мости, а його спікери та представники кажуть, що продовжать діалог із Зеленським, що угода не мертва, що сторони повернуться до її обговорення".

"Формат розмови полягав у тому, щоб максимально принизити Зеленського і нав'язати йому порядок денний, вибити із Зеленського згоду на те, щоб рамки компромісів із Російською Федерацією визначав не Київ, а Вашингтон, а Київ просто приймав. І, отже, жодних гарантій безпеки в цих переговорах бути не могло", - вважає він.

Водночас співрозмовник нагадав про те, що Зеленський сам потрапив у пастку, адже Київ попросив про зустріч у Білому домі й хотів обставити це як домовленості, в яких мають прозвучати певні важливі для України речі.

"При цьому ті, хто хотіли цих переговорів, не отримали підтвердження, що ці речі прозвучать. Ризикнули, поїхали, вигребли від Ді Венса і Трампа хамську поведінку і булінг. І що в підсумку? Є багато запитань", - вказав він.

Водночас Кулик додав, що реакція Зеленського була правильною, "коли фактично Трамп і Ді Венс солідаризуються з Путіним. Іншої позиції, окрім як встати і піти під час таких переговорів, просто бути не може".

Дивіться відео - інтерв'ю Віталія Кулика:

Переговори України зі США - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що наступного тижня відбудуться переговори між Україною та США. Відомо, що в цих переговорах візьмуть участь глава Офісу президента США Андрій Єрмак, держсекретар США Марко Рубіо.

Як писав Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин. На його думку, США також будуть до цього готові.

Раніше повідомлялося, що угоду між Україною та Сполученими Штатами "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України" зможуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і глава МЗС Андрій Сибіга.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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