"Україна - Земля Саннікова": Медведєв блиснув новими гранями марення

У заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва стався черговий напад пропагандистської істерики.

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Дмитро Медведєв згадав радянський псевдоісторичний фільм "Земля Саннікова" / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Скандальний російський політик Дмитро Медведєв в черговий раз забився в нападі істерики на своєму каналі в месенджері Telegram.

Медведєв поскаржився, що українська влада має намір почати переговори з державою-терористом Росією тільки після відновлення територіальної цілісності країни. Однак він видав - мовляв, України нібито не існує, а українські землі ‒ просто "бунтівна частина" Російської імперії.

Також Медведєв згадав радянський псевдоісторичний фільм "Земля Саннікова" і далі стверджував, що Україну нібито "заснував" перший радянський диктатор Володимир Ленін.

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"Україна - це Земля Саннікова, заснована Леніним. Була недовго і зникла з карти", ‒ не соромлячись, марив російський політик.

Пропаганда від Дмитра Медведєва

Колишній президент агресора Росії Дмитро Медведєв, коментуючи заяву Берліна про те, що якщо російський директор Путін приїде до Німеччини, то його заарештують, вибухнув погрозами на адресу ФРН. Мовляв, в такому випадку Москва нібито "завдасть ракетних ударів по Бундестагу, офісу канцлера та інших об'єктах".

"У цьому випадку всі наші засоби – ракетні та інші – полетять в Бундестаг, в офіс канцлера і так далі", - побредив Медведєв.

В офісі канцлера Німеччини Олафа Шольца назвали заяву Медведєва провокацією і вирішили навіть не відповідати на таку риторику.

"У мене немає бажання реагувати на подібні провокації, вони говорять самі за себе", - підкреслив спікер німецького Кабміну Штеффен Гебештрайт.

Інші заяви Медведєва: