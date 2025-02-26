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"Зірвались з гачка": The Washington Post пояснило, чому Китай не задоволений РФ

Даяна Швець
26 лютого 2025, 00:20
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Видання пише, що Китай уважно стежить за Вашингтоном.
путин, си цзинпин
Пекін відповів на зближення США і РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • Китай стурбований потеплінням між Трампом і Путіним
  • Трамп хоче зробити Росію союзником у конфронтації з Китаєм

Китай, ймовірно, стурбований тим, що нова адміністрація США прагне покращити відносини з Росією. Про це повідомляє The Washington Post.

Швидке потепління у відносинах між Вашингтоном і Москвою змусило експертів припустити, що Дональд Трамп намагається провести так званий "реверс Ніксона". У 1970-х роках президент США Річард Ніксон зумів залучити Китай на свій бік у протистоянні з СРСР. Тепер Трамп, ймовірно, хоче повторити цей хід, зробивши Росію союзником у конфронтації з Пекіном.

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У Китаї відкрито демонструють, що такі спроби приречені на провал.

"Китай і Росія створили більш всеосяжне партнерство, яке охоплює все від безпеки до економічного розвитку. Це вже не ті країни, що були колись. Як сказав один грецький філософ: "Ніхто ніколи не входить в одну річку двічі", – заявив експерт з європейських досліджень Пекінського університету іноземних досліджень Цуй Хунцзянь.

Цього тижня офіційне видання Компартії Китаю Global Times опублікувало статтю, в якій заперечило, що Пекін "нервує" через зближення США і РФ.

Водночас у понеділок відбулася телефонна розмова між Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном, під час якої китайський лідер запевнив, що жодна "третя сторона" не зможе вплинути на двостороннє партнерство між Москвою та Пекіном.

Однак подібні заяви можуть бути радше демонстрацією впевненості, ніж відображенням реальної ситуації, пише видання.

'Зірвались з гачка': The Washington Post пояснило, чому Китай не задоволений РФ
Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Китай може бути не зацікавлений у швидкому завершенні війни в Україні, оскільки продовження протистояння з США робить партнерство з Росією ще важливішим для Пекіна.

"Справжнє занепокоєння полягає в тому, що якщо в Україні буде мир, то ресурси, які США і, можливо, європейці раніше виділили на підтримку України, потім будуть переорієнтовані на Азію", — сказав політолог з Національного університету Сінгапуру Джа Ян Чонг.

За даними видання, Пекін готується до тривалої конкуренції, можливо навіть конфронтації, зі Сполученими Штатами.

"Коли американсько-китайські відносини знаходяться в напруженому стані, насправді добре мати Росію в кутку", – сказав Філіп Іванов, китайсько-російський експерт і засновник консалтингової компанії Geopolitical Risk and Strategy Practice.

Відносини між Китаєм та РФ - що відомо

Видання Главред, посилаючись на Reuters, повідомило, що Китай обмежує співпрацю з Росією. У листопаді обсяг двостороннього товарообігу між Москвою та Пекіном зменшився на 5%.

Пізніше Reuters додало, що як Китай, так і Індія поступово відмовляються від російської нафти. Це пов’язано з тим, що санкції США змушують азійські країни шукати альтернативних постачальників енергоресурсів.

А от Bloomberg на тлі труднощів із поставками російської нафти через санкційний тиск з боку США пояснив, до кого тепер "переметнувся" Китай.

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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