Директор держави-окупанта РФ Володимир Путін влаштував з саміту Африка-Росія піар-шоу. Риторика у Москви одна, проте насправді дії спрямовані на залежність і експлуатацію африканських держав. Путін хоче створювати нові залежності, а не боротися з голодом, про що свідчать бомбардування російськими окупантами зернових портів України. Про це заявила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце.
Як повідомляє ZDF, міністерка назвала саміт Африка-Росія, який проходить 27-28 липня в Санкт-Петербурзі, піар-шоу кремлівського директора Володимира Путіна.
За її словами, в ситуації, коли Росія бомбить зернові порти України, вона показує, що хоче створювати нові залежності, а не боротися з голодом.
"Той, хто обіцяє африканським країнам дешеву російську пшеницю і при цьому бомбить українські зернові порти, хоче не боротися з голодом, а лише створювати нові залежності", - сказала Шульце.
Також вона додала, що РФ на словах, мовляв, "антиколоніальна країна", тоді як насправді намагається зробити Африку залежною від себе і експлуатувати її країни.
"Це (саміт Росія-Африка) - піар-шоу Путіна", - підкреслила Свенья Шульце.
Зернова угода
Окупант Росія вночі 19 липня вдарила по двох портах в Одесі. Атака була здійснена за два дні після заяв Кремля про вихід із зернової угоди. Порти були задіяні у роботі міжнародного зернового коридору.
Директор Кремля Володимир Путін вибухнув 5 "умовами" для відновлення зернової угоди. Зокрема, він "поставив вимогу" щодо зняття обмежень з російських зерна і добрив, а також фінансових установ РФ, які працювали з постачанням зерна.
У ГУР опублікували секретну доповідь, в якій йдеться про те, як Росія зривала роботу зернової ініціативи. У внутрішньому документі, яким користувалося військово-політичне керівництво РФ, зазначено, що окупанти прагнули зменшити обсяги зерна, які вивозилися з портів.
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