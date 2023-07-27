У Шольца рознесли Путіна за цинізм: обіцяє зерно Африці, а сам бомбить Україну

Дії країни-агресора Російської Федерації щодо Африки спрямовані на залежність і експлуатацію, вважає міністерка економіки ФРН Свенья Шульце.

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Путін форумом Росія-Африка влаштував собі піар-шоу - Шульце / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Мінінфраструктури

Директор держави-окупанта РФ Володимир Путін влаштував з саміту Африка-Росія піар-шоу. Риторика у Москви одна, проте насправді дії спрямовані на залежність і експлуатацію африканських держав. Путін хоче створювати нові залежності, а не боротися з голодом, про що свідчать бомбардування російськими окупантами зернових портів України. Про це заявила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Як повідомляє ZDF, міністерка назвала саміт Африка-Росія, який проходить 27-28 липня в Санкт-Петербурзі, піар-шоу кремлівського директора Володимира Путіна.

За її словами, в ситуації, коли Росія бомбить зернові порти України, вона показує, що хоче створювати нові залежності, а не боротися з голодом.

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"Той, хто обіцяє африканським країнам дешеву російську пшеницю і при цьому бомбить українські зернові порти, хоче не боротися з голодом, а лише створювати нові залежності", - сказала Шульце.

Також вона додала, що РФ на словах, мовляв, "антиколоніальна країна", тоді як насправді намагається зробити Африку залежною від себе і експлуатувати її країни.

"Це (саміт Росія-Африка) - піар-шоу Путіна", - підкреслила Свенья Шульце.

Зернова угода

Окупант Росія вночі 19 липня вдарила по двох портах в Одесі. Атака була здійснена за два дні після заяв Кремля про вихід із зернової угоди. Порти були задіяні у роботі міжнародного зернового коридору.

Директор Кремля Володимир Путін вибухнув 5 "умовами" для відновлення зернової угоди. Зокрема, він "поставив вимогу" щодо зняття обмежень з російських зерна і добрив, а також фінансових установ РФ, які працювали з постачанням зерна.

У ГУР опублікували секретну доповідь, в якій йдеться про те, як Росія зривала роботу зернової ініціативи. У внутрішньому документі, яким користувалося військово-політичне керівництво РФ, зазначено, що окупанти прагнули зменшити обсяги зерна, які вивозилися з портів.

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