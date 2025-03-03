Уже є кілька варіантів припинення вогню: що про це відомо

Варіанти припинення вогню розглядають Франція, Велика Британія та Україна.

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Кілька варіантів припинення вогню перебувають на розгляді / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОП

Що відомо:

Кілька варіантів припинення вогню перебувають на розгляді

Франція пропонує припинити вогонь на місяць

Під час європейського саміту в Лондоні президент Франції Еммануель Макрон запропонував припинити вогонь в Україні терміном хоча б на місяць, щоб прокласти пункт до мирних переговорів. Водночас уже відомо про те, що на розгляді перебуває вже кілька можливих пропозицій щодо можливого припинення вогню. Про це повідомляє Reuters.

Розглядом цих варіантів займаються Велика Британія, Франція та Україна.

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"Очевидно, що на столі є кілька варіантів ... Я просто не буду вдаватися в коментарі з приводу варіантів", - сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також відомо, що Франція, Велика Британія та інші європейські країни розглядають можливість відправки військ в Україну в разі припинення вогню. Однак вони хотіли б заручитися підтримкою США.

Перемир'я у війні - останні новини

Нагадаємо, в Лондоні відбувся європейський саміт, де обговорили гарантії безпеки для України, підтримку оборонної промисловості та можливе перемир'я. Лідери зазначили, що санкції проти Росії збережуться до встановлення стійкого миру. Перемир'я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей.

Також Макрон заявив, що Франція і Велика Британія пропонують місячне перемир'я, яке стосуватиметься тільки атак з повітря, моря та енергетичної інфраструктури. За його словами, це перший етап перед розгортанням миротворчих сил, а переговори щодо плану триватимуть кілька тижнів.

Як повідомляв Главред, деякі радники президента США Дональда Трампа наполягають на включенні в майбутню мирну угоду пункту про відставку Володимира Зеленського, пише Bloomberg. Раніше Зеленський заявив, що готовий піти з посади, якщо Україна вступить до НАТО.

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