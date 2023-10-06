"Стадо баранів йде на бойню": Світан оцінив шанси того, що армія РФ повалить Путіна

Нинішня армія РФ є зліпком російського суспільства та готова йти на забій за наказом.

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Армія РФ не піде на Москву, вважає Роман Світан / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан виключає можливість того, що армія РФ або хоча б її частина піде на Москву скидати існуючу кремлівську владу.

За словами експерта, нинішня армія РФ є зліпком російського суспільства і готова йти на забій за наказом.

"Професійна армія була знищена в минулому році в результаті неграмотних дій та рішень про вторгнення в Україну. Її знищила українська армія та українське суспільство, тобто професіоналів ми відминусували. А зараз це зліпок російського суспільства, тобто ті ж барани, які до цього були в стійлі, а зараз зі стійла вони перейшли в режим військовозобов'язаних. Але вони як були баранами, так ними залишилися. Тому вони будуть бекати і мекати, але ніхто нікуди не піде. Вони будуть йти на забій, виконуючи завдання – як стадо баранів йде на бойню, просто за лідером", - вважає Світан.

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Причому неважливо, хто буде лідером в даний момент – Путін або хтось інший, адже проблема вже із самими росіянами.

"Ті, у кого ще є проблиски свідомості, поїхали з Росії та зараз не знають, куди себе подіти. Для них є такий рецепт: їм потрібно спробувати розповзтися по національних квартирах, як свого часу було при Радянському Союзі. Вони почнуть цей процес кластеризації поза Росією, а потім ці кластери – політичні, дипломатичні та економічні – накладуться на Російську імперію, що розвалюється. Тоді вони себе знайдуть і повернуть назад", - вважає військовий експерт.

Світан впевнений, що армія РФ точно нічого не зробить, тим більше - керівництво російської армії.

"Це "паркетні генерали", які ніколи не підуть проти системи, тому що вони самі є її частиною. Проти себе вони не підуть", - резюмував військовий експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко озвучив один з варіантів, при якому режим Путіна може зникнути.

Генерал-майор запасу Віктор Ягун вважає, що посилення мобілізації в країні-агресорі Росії не призведе до нового заколоту, однак такі події можуть статися в тому випадку, якщо посиплеться російський фронт.

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