США накрили потужні снігопади: немає світла, скасовують рейси, є загроза НС

США накрили потужні снігопади / фото twitter.com/whatyouseeinnyc

Східне узбережжя США накрили потужні снігопади - тисячі будинків залишилися без електрики, а авіарейси по всій країні скасовують, інформує в суботу, 29 січня, видання CNN.

Майже 55 млн осіб вже отримали попередження про снігопади від середньої Атлантики до Нової Англії. У десяти штатах, від Вірджинії до Мена, зберігається попередження про снігову бурю.

За ніч в деяких районах Середньої Атлантики і Північного Сходу випало від 5 до 15 сантиметрів снігу, і ще більше снігу ще на підході.

Найсильніший сніг прогнозується в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гемпшира і Мена. У той же час холодне арктичне повітря опустилося на Флориду. У Майамі завтра температура повітря може опуститися до рекордно низьких за останнє десятиліття.

Current radar loop depicts an area of moderate-to-heavy snow extending from the Delmarva Peninsula to Eastern Massachusetts. The combination with gusty winds will continue producing nearly impossible travel at times today along immediate coastal regions and parts of New England. pic.twitter.com/npFnPghT7s Реклама January 29, 2022

У штаті Нью-Джерсі через негоду залишилися без світла майже 400 будинків, а в Род-Айленді без електрики залишилися більше 100 будинків.

Губернатор Род-Айленда Ден Маккі попросив Білий дім оголосити надзвичайну ситуацію в регіоні через снігопади.

Just a normal Saturday in January here in the Northeast. pic.twitter.com/GeHxqs84TW — KeithG28 (@KeithG028) January 29, 2022

При цьому в штаті Массачусетс більше 117 тисяч людей залишилися без електрики так як на Регіон обрушився потужний ураган. Більшість відключень в Массачусетсі відбувається на Кейп-Коді і вздовж південного узбережжя.

У штаті також ввів заборону на рух великогабаритних вантажівок і тягачів по міжштатних автомагістралях. При цьому жителів штату закликали не виїжджати нікуди без необхідності.

У Нью-Йорку йде безперервний і постійний снігопад, а жителів закликали утриматися від поїздок. У той же час в місті спостерігаються проблеми з роботою метро, проте поки його вирішили не закривати.

Скасування рейсів

Через снігопади в США скасували понад 3500 рейсів, як по країні, так і за її межі.

В аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку скасовані 72% рейсу на приліт і 80% рейсів на виліт, в аеропорту "Ла-Гардія" - 97%, в Ньюарку - 91%. На 30 січня скасовані вже більше 800 рейсів.

В Україну також мчить снігопад

Як писав Главред, сильний снігопад прийде в Україну вже в неділю вночі, 30 січня. Негода спочатку накриє західні регіони, після чого пошириться вже на центральні і північні області. Опівночі очікується сніг у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях.

Снігопад очікується в більшості регіонів країни. Ближче до вечора опади припиняться лише в Центральних, Північних і східних областях.

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