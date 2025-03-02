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Чи зможуть США "відірвати Росію від Китаю": в РНБО зробили важливу заяву

Юрій Берендій
2 березня 2025, 12:38
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США не зможуть нав'язати Росії умови за яких вона зможе вийти із зони впливу Китаю, зазначив Коваленко.
Чи зможуть США 'відірвати Росію від Китаю': в РНБО зробили важливу заяву
Чи зможуть США відірвати Росію від Китаю / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Про що сказав Коваленко:

  • США не зможуть "відірвати" Росію від Китаю
  • РФ залишається сировинним придатком для КНР
  • Відновлення "Північного потоку - 2" не змусить Москву дистанціюватись від Китаю

Адміністрації президента США Дональда Трампа не вдасться "відірвати" країну-агресорку Росію впливу з боку Китаю. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

На його думку, попри зусилля США, віддалити Росію від Китаю не вдасться. Вашингтон прагне цього, але китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" активно поширюється завдяки масштабним інфраструктурним інвестиціям. Ба більше, дестабілізація Західного світу лише сприятиме Пекіну.

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"Росія ж продовжує залишатися сировинним придатком для Китаю. Не партнером, а саме придатком. А чому раптом Пекін має відмовлятися від використання РФ як придатку? Або, чому Росія має відмовлятися від продажу енергоресурсів Китаю? Так, можна запровадити санкції, але поки в США немає плану, окрім того, щоб пропонувати Москві альтернативу у збуті енергоресурсів", - написав він.

Коваленко також зауважив, що чутки про можливе відновлення "Північного потоку-2" виникли не випадково. Втім, навіть реалізація такого сценарію не змусила б Москву дистанціюватися від Китаю, адже Пекін уже давно користується російськими ресурсами безпосередньо на території Росії.

Позиція Китаю щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що протягом трьох років нібито активно сприяли "миру і діалогу", а зараз бачать "вікно можливостей" для врегулювання ситуації в Україні. У Пекіні наголошують, що продовжуватимуть підтримувати "політичне врегулювання української кризи". Як повідомляє пресслужба МЗС КНР, глава відомства Ван Ї під час інтерв'ю китайським журналістам після десятиденної поїздки країнами ЄС, США та Південної Африки заявив, що Китай начебто сприяв мирному процесу в Україні.

Водночас видання The Hill пише, що Дональд Трамп має достатньо влади, щоб звільнити Україну від російської агресії. Крім того, він має можливість завдати удару по війні, яку ведуть очільник Кремля Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін проти Заходу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий прийняти будь-яку допомогу від Китаю для зупинення війни з Росією. Якщо Пекін буде готовий надати зброю, Україна розгляне таку можливість.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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