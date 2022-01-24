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Рада ЄС різко звернулася до Росії і закликала до деескалації навколо України

24 січня 2022, 18:30

Рада ЄС підтверджує свою прихильність основним принципам Союзу щодо суверенної рівності та територіальної цілісності країн.

Євросоюз
Євросоюз / Reuters

У Раді ЄС зробили заяву через агресію Росії у бік України.

Представник Німеччини в Раді Європи Себастьяна Фішера заявила, що Рада ЄС закликає РФ до деескалації навколо України, дотримання міжнародного права, а також конструктивного діалогу.

"Діалог відповідно до ключових принципів, що лежать в основі європейської безпеки, є способом поліпшення ситуації в сфері безпеки і збереження миру і стабільності на нашому континенті. Поняттям "сфер впливу" немає місця в 21 столітті", - йдеться в заяві міністрів закордонних справ ЄС.

Рада ЄС підтверджує свою прихильність основним принципам Союзу щодо суверенної рівності і територіальної цілісності країн, непорушності кордонів і утримання від загрози силою або ж її застосування.

"Їх порушення Росією є перешкодою для єдиного і неподільного простору безпеки в Європі і загрожує миру і стабільності на нашому континенті", - наголошується в документі.

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Також Рада зазначає, що ОБСЄ є належним форумом для вирішення проблем безпеки для всіх зацікавлених сторін.

Рада ЄС вітає координацію позиції Союзу і його взаємодії з США і членами НАТО, а також закликає Російську Федерацію до конструктивної взаємодії.

Зокрема, міністри відзначили важливість зміцнення безпеки і стійкості ЄС проти кібер і гібридних атак, а також дезінформації.

"Рада закликає Високого представника і комісію активізувати роботу в цьому напрямку. Європейський Союз як і раніше прихильний до Єдиного, довгострокового і стратегічного європейського підходу до відносин між ЄС і Росією, заснованого на п'яти керівних принципах", - наголошується в документі.

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Можливе вторгнення РФ в Україну

Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.

Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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