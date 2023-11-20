"Смерть" Путіна: експолковник ФСБ висунув несподівану версію щодо "регента"

Інформація про "смерть" Володимира Путіна вигідна комусь дуже сильному і впливовому, вважає Геннадій Гудков.

https://glavred.net/world/smert-putina-eks-polkovnik-fsb-vydvinul-neozhidannuyu-versiyu-o-regente-10518292.html Посилання скопійоване

Геннадій Гудков оцінив інформацію про "смерть" Володимира Путіна / сайт Кремля, Вікіпедія

Інформація про нібито смерть диктатора Володимира Путіна вигідна деяким людям з його оточення, заявив колишній полковник ФСБ і нинішній опозиційний російський політик Геннадій Гудков.

У разі смерті господаря Кремля в РФ відразу все зміниться, підкреслив він в ефірі Ми - Україна.

Колишній полковник ФСБ вважає, що концепція про мертвого Путіна "непогана — вона руйнує імідж Путіна, послаблює його". Однак, з іншого боку, якщо подібна інформація поширюється, то це вигідно "комусь дуже сильному і впливовому, хто може сперечатися з Путіним".

відео дня

При цьому він не виключив того, що така ситуація вигідна людині, яка розглядається як "регент Путіна". Опозиціонер РФ пояснив, хто це може бути: "Всі дивляться на Патрушева".

З іншого боку не виключається зацікавленість глави "Роснефти" Ігоря Сєчіна — він, на його думку, є не менш впливовим. Однак на даний момент за всіма ознаками володар Кремля все ж живий, зазначив російський опозиціонер.

Якби це було не так, то "це викликало б жахливу турбулентність у верхніх ешелонах влади". Оскільки цієї "турбулентності" немає - немає "гризні, сварок, підстав, розправ, арештів", додав Гудков.

Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

Раніше у ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов.

Як відомо, нещодавно Telegram-канал Генерал СВР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад - кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Нагадаємо, раніше Генерал СВР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця у резиденції на Валдаї, і в Росії "починається переворот".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.