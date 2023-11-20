УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Смерть" Путіна: експолковник ФСБ висунув несподівану версію щодо "регента"

Олексій Тесля
20 листопада 2023, 04:00
Інформація про "смерть" Володимира Путіна вигідна комусь дуже сильному і впливовому, вважає Геннадій Гудков.
Володимир Путін, Геннадій Гудков
Геннадій Гудков оцінив інформацію про "смерть" Володимира Путіна / сайт Кремля, Вікіпедія

Інформація про нібито смерть диктатора Володимира Путіна вигідна деяким людям з його оточення, заявив колишній полковник ФСБ і нинішній опозиційний російський політик Геннадій Гудков.

У разі смерті господаря Кремля в РФ відразу все зміниться, підкреслив він в ефірі Ми - Україна.

Колишній полковник ФСБ вважає, що концепція про мертвого Путіна "непогана — вона руйнує імідж Путіна, послаблює його". Однак, з іншого боку, якщо подібна інформація поширюється, то це вигідно "комусь дуже сильному і впливовому, хто може сперечатися з Путіним".

відео дня

При цьому він не виключив того, що така ситуація вигідна людині, яка розглядається як "регент Путіна". Опозиціонер РФ пояснив, хто це може бути: "Всі дивляться на Патрушева".

З іншого боку не виключається зацікавленість глави "Роснефти" Ігоря Сєчіна — він, на його думку, є не менш впливовим. Однак на даний момент за всіма ознаками володар Кремля все ж живий, зазначив російський опозиціонер.

Якби це було не так, то "це викликало б жахливу турбулентність у верхніх ешелонах влади". Оскільки цієї "турбулентності" немає - немає "гризні, сварок, підстав, розправ, арештів", додав Гудков.

Хто такий Геннадій Гудков

Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці.

Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

Раніше у ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов.

Як відомо, нещодавно Telegram-канал Генерал СВР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад - кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Нагадаємо, раніше Генерал СВР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця у резиденції на Валдаї, і в Росії "починається переворот".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Володимир Путін Геннадій Гудков
Реклама

Головне за день

ЗСУ захопили важливий плацдарм на Лівобережжі та "випалюють" окупантів

ЗСУ захопили важливий плацдарм на Лівобережжі та "випалюють" окупантів

21:51 Україна
Почалося звільнення генералів: Зеленський відправив у відставку Тетяну Остащенко

Почалося звільнення генералів: Зеленський відправив у відставку Тетяну Остащенко

21:02 Політика
У Червоному морі захопили судно, на якому можуть бути українці: реакція МЗС

У Червоному морі захопили судно, на якому можуть бути українці: реакція МЗС

21:01 Світ
Всі головні новини

Останні новини

04:00

"Смерть" Путіна: експолковник ФСБ висунув несподівану версію щодо "регента"

03:15

Як приготувати смачний крем-суп за 30 хвилин із двох інгредієнтів

02:30

Чи образився Сі на слова Байдена про "диктатора": Огризко назвав "плюс" переговорів Китаю і США

02:00

Дружина Тігіпка показала "багате" декольте, в якому можна потонути

01:31

Максимум тепла і мінімум сажі: якими дровами краще топити

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
19 листопада, неділя
23:40

"Неуч" і "зброд": скандалістка Фаріон накинулася на міністра і обізвала студентів

22:58

47-річна Lama вперше розповіла, чому у неї немає дітей

22:23

Ніхто не зможе зурочити: мольфар назвав дуже сильний захисний ритуал від негативуВідео

21:51

ЗСУ захопили важливий плацдарм на Лівобережжі та "випалюють" окупантів

Реклама
21:47

Юлія Саніна зізналася, чому їй складно подружитися з Тіною Кароль

21:02

Почалося звільнення генералів: Зеленський відправив у відставку Тетяну Остащенко

21:01

У Червоному морі захопили судно, на якому можуть бути українці: реакція МЗС

20:25

Розламався на дві частини: знищено корабель, який вийшов з Одеси

19:53

Вуха в'януть навіть у пропагандистів: Сальдо видав нову маячню про Зеленського та ПольщуВідео

19:50

"Трупи вивозять КамАЗи": ЗСУ влаштували росіянам пекло в Авдіївці – перехоплення ГУРВідео

19:36

Чиста чорнота зла, проти якого ми пішли битисяПогляд

19:05

Влупить 6-градусний мороз: сніг та ожеледиця буде майже по всій Україні

18:52

Як зігрітися у квартирі без опалення та електрики: дієві лайфхаки

18:51

В Японії розкусили двійників Путіна: як відрізнити фальшивого диктатора РФ

18:47

Учитель кулінарної школи розповіла, як зварити вершкове пюре без краплі води: ось її секрет

Реклама
18:46

ЗСУ задвохсотили окупанта-"щасливчика": сім'я продала останню корову, щоб відправити його на фронт

18:28

США виділять Україні великий пакет допомоги вже в грудні - нардеп

18:21

Павло Зібров розкрив секрет ідеальних відносин з дружиною

18:14

За нього 3 місяці боролася не тільки Україна: подробиці повернення Богдана Єрмохіна

18:06

Одна з країн ЄС "саботує" нові санкції проти Росії: висунула умову

17:55

Путін прорахувався: колишній шеф ЦРУ розповів про сценарій завершення війни

17:24

Відомий український режисер побився з Олексієм Паніним

17:17

ЗСУ знищили 15 кораблів, ще майже стільки ж пошкодили - ВМС України

17:16

У всіх котів є одна дивна звичка

16:47

У РФ катастрофічні втрати: ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою

16:25

Колядування 2024: коли колядувати за новим церковним календарем

16:10

Принц Вільям отримав дивний титул "найсексуальнішого" - Влад Яма позаздрив

16:02

Що потрібно зробити 21 листопада, щоб бути здоровим: прикмети і заборони дня

15:52

"Треба 18-20 річні": військовий закликає мобілізовувати студентівВідео

15:51

РФ готує масовані удари: у ЗСУ назвали ймовірні терміни ворожих атак

15:50

Чому сковорода пригорає і як це виправити: допоможе звичайна сіль

15:46

Жахлива ДТП у Польщі: автобус з українцями "вилетів" з дороги, є загиблі

15:24

Любовний гороскоп на тиждень з 20 до 26 листопада: Водолію - вечірка з партнером, Скорпіону - звинувачення

15:19

"Територія сама звільниться": боєць ЗСУ розповів, як досягти успіху на полі бою

14:53

Під загрозою постачання зброї Україні: РФ влаштовує диверсії в Болгарії – FT

Реклама
14:42

Працює на всі 100%: що покласти в холодильник, щоб прибрати запах

14:39

Росіяни "накрили" свій же десантний полк на лівому березі Дніпра: усі подробиці

14:26

Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років - аналітики

14:19

Вдівець Руслани Писанки показав пам'ятник, який встановив коханій

13:59

Під Авдіївкою Росія запускає танки-камікадзе по позиціям ЗСУ: Путін надіється на успіх

13:51

Місячний календар 20 листопада 2023: супутник віщує новий етап розвитку в різних сферах

13:51

Талія подякує: "лінивий" рецепт піци без тіста за 10 хвилинВідео

13:43

Росія вирішила дістати рідкісний літак М-55: у розвідці Британії пояснили ситуацію

13:21

Весь рік буде щастя і гроші: які 3 страви потрібно приготувати на Новий рік 2024 - рецептиВідео

13:12

"Буде поглинати країни": експерт розповів найгірший сценарій, якщо Росія виграє війну

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти