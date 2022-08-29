Просити про перемир'я не має наміру: політолог пояснив, як довго Путін готовий воювати проти України

У Путіна є наміри завершити війну в Україні, але він хотів би вийти з неї переможцем, сказав Дмитро Орєшкін/ Фото Reuters, скріншот

Президент Росії Володимир Путін готовий припинити війну в Україні лише за умови, що він вийде з неї переможцем. Таку думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, це "війна за престиж Путіна", і просити про перемир'я російський диктатор не збирається, "тому що він не може цього зробити".

"А в принципі, наміри є. Просто він хотів би вийти з цієї війни з виразом переможця на обличчі. Це для нього принципово важливо, фундаментально. Насправді війна вже йде не за "денацифікацію", демілітаризацію України, вона йде навіть не за те, щоб "захистити російське населення Донбасу", як нам кажуть. Вона йде за путінський престиж. Путін розуміє, що вляпався туди, звідки вийти з хорошим виразом обличчя дуже важко", - сказав Орєшкін в ефірі Апостроф TV.

Політолог додав, що Україна не дозволяє Путіну вийти з війни переможною ходою.

"Тому він розлютився. Мені здається, це очевидно. І він веде війну за своє існування – і за політичне, і навіть за фізичне. Це головна мета. Головна мета - намалювати перемогу, тому що якщо цю перемогу намалювати не вдасться, його зжеруть свої ж. Він це відмінно знає", - зазначив експерт.

За його словами, Путін воюватиме, поки є чим і поки він не зможе зобразити щось прийнятне для виходу.

"Якщо він не зможе цього зробити, це для нього кінець. Якщо Україна, скажімо, відіб'є той же Херсон або буде наносити удари по Криму, це викличе абсолютно очевидне нерозуміння і обурення серед путінських шанувальників. Ми думали, що він батько рідний, а він, виявляється, боягуз, баба, ще й не вміє воювати. У багатьох логіка приблизно така. Тому він буде кидатися вперед для того, щоб налякати Україну ще раз, і після цього звернеться з пропозицією про перемир'я, дивлячись зверху. У Києві це вже відмінно зрозуміли і жодних підстав говорити про те, що необхідно припиняти військові дії, не бачать", — резюмував Орєшкін.

Як повідомляв Главред, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий морально і фізично, у нього спостерігаються ознаки шизофренії. Однак хвороба Путіна не зупинить - він буде воювати, доки не доб'ється мети.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес вважає, що Путін може змінити стратегію у війні проти України. До такого кроку його підштовхують постійні провали та невдачі у війні.

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