Росіяни розрізали залізничний міст на металобрухт і виявилися відрізаними від інших сіл

Сам міст нібито не експлуатувався за призначенням з кінця 20 століття. Але ним користувалися місцеві, щоб добиратися в сусідні села.

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Росіяни спиляли міст за одну ніч / Колаж Главреда. Фото: Підйом

Мешканці міста Скопин Рязанської області країни-агресора РФ розібрали 60-тонний залізничний міст і здали його на металобрухт. Це був короткий шлях до сусідніх сіл, пишуть російські ЗМІ.

За словами очевидців, міст зник буквально за ніч. Частини конструкції виявили в рязанських пунктах металоприйому.

У російських залізничних дорогах виправдовують вчинок місцевих, що міст, мовляв, все одно не експлуатувався за прямим призначенням з кінця минулого століття.

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"За нашою інформацією, ці колії були розібрані наприкінці XX століття. До РЗД цей міст не мав жодного стосунку, він не на балансі РЗД. Це занедбана територія. Там колись була станція, її розібрали ще наприкінці XX століття, і міст, відповідно, не експлуатувався", - розповіли виданню "Підйом".

Підприємство, яке приватизувало об'єкт, зараз у процесі ліквідації.

За словами активістів, якась група осіб знайшла документи про те, що міст нікому не належить, і спиляла його.

Власники оцінили збиток у 300 мільйонів рублів. Наразі вирішується питання про порушення кримінальних справ за статтями "Крадіжка в особливо великому розмірі" і "Халатність".

Інші ЗМІ пишуть, що за допомогою цієї переправи ті самі місцеві постійно добиралися у сусідні населені пункти.

Новини Росії - актуальне

До цього під Єкатеринбургом у Росії партизани руху опору проти путінського режиму влаштували на залізниці диверсію і підірвали колії. Таким чином вони не дозволили провезти боєприпаси, які були відправлені в Росію з КНДР, імовірно для ведення бойових дій в Україні.

Як писав Главред, російський окупант став відомим після участі у війні проти України, але тільки посмертно. Новина про смерть Миколи Защитникова стала "хітом" у російських соцмережах - вона зібрала 2000 класів (лайків).

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До війни в Україні мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

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