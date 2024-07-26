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Росія боїться перемоги Гарріс на виборах: розкрито причини метушні Кремля

Яна Ставська
26 липня 2024, 20:25
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Для Росії і Гарріс, і Трамп - непередбачувані кандидати. Тепер Москві буде важче прогнозувати дії американських політиків.
Гарріс
Хто вигідний Росії - Трамп чи Гарріс? / Колаж Главреда. Фото: Інстаграм Камали Гарріс

Відмова Джо Байдена від переобрання на виборах президента США восени 2024 року стала для Росії раптовістю.

Як стверджують опитані The Washington Post російські аналітики, висунення Гарріс та її можлива перемога стане для Москви "великим розчаруванням" і "вікном можливостей" для завершення війни на умовах України та Заходу.

Однак страх росіян насамперед полягає не в якихось очікуваних "антиросійських кроках" від Гарріс, а в тому, що сама природа американської політики тепер буде важкопередбачувана.

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Для Москви Гарріс - лібералка. Водночас заяви Трампа щодо війни в Україні та його захоплення Путіним для Росії "було подарунком".

Байдена ж Путін оцінював як передбачуваного гравця часів холодної війни, коли популяризували страх перед створеним образом "великої непереможної Росії". Російський диктатор був упевнений, що той ніколи не допустить прямого зіткнення з РФ саме через свій острах.

На Трампа російські аналітики теж мало покладають якихось сподівань, оскільки він у багатьох вчинках непередбачуваний.

У Росії не дуже активно коментують висунення Гарріс. Остання заява прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова взагалі стосувалася оцінки Трампа. Він похвалив кандидата в президенти, що той, мовляв, проявляє "більше мудрості", ніж інші американські політики.

"Він (Трамп) проявляє трохи більше мудрості в плані підтримки каналів діалогу, але де-факто це особливого впливу ні на що не має, тут потрібно усвідомлювати це. У цьому плані він мало чим відрізняється для нас від усіх інших. Може, він трохи більше проявляє політичну мудрість для підтримки каналів діалогу, але де-факто цього особливого впливу ні на що не чинить", - сказав Пєсков у п'ятницю, 26 липня, на брифінгу в Москві.

Що таке The Washington Post?

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

Вибори у США - що слід знати

Вибори у США відбудуться восени 2024 року. І хоча передвиборчого часу для агітації залишилося мало, влітку ситуація різко змінилася - з перегонів після невдалих дебатів із Трампом вийшов чинний президент Джо Байден.

Відхід Байдена був насамперед пов'язаний із занепокоєнням про його здоров'я. У результаті Байден підтримав висунення в кандидати своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

25 липня вона офіційно оголосила себе кандидаткою у президенти США.

Згідно з останніми соцопитуваннями, Гарріс не тільки не відстає у відсотковому співвідношенні від Трампа, а й обігнала його.

У 2019 році Гарріс уже висувала кандидатуру на пост президента від демократів, але зняла її на користь Джо Байдена.

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