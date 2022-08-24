РФ не змогла захопити Україну, повалити Зеленського і очікує на велику атаку ЗСУ – розвідка Британії

Війська Путіна очікують на масштабну контратаку армії України на Донбасі - британська розвідка / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

Становище військ Росії за шість місяців після нападу на Україну стає все гіршим. Москва опинилася в міжнародній ізоляції, економічні перспективи держави-агресора туманні. Кремль ставив перед собою завдання окупації більшої частини країни і повалення української влади. Але вже у квітні стало зрозуміло, що план провалився, після чого росіяни сконцентрували свої зусилля на сході і півдні. Російські військові сили стикаються з багатьма проблемами і деградують. На Донбасі їх просування мінімальне, вони очікують на велику контратаку ЗСУ. Про це розповіли в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

Британська розвідка в Twitter опублікувала звіт, в якому підбила підсумки шести місяців війни Росії проти України. У ньому йдеться про те, що становище російських військ постійно погіршується, а сама Москва вже знаходиться в міжнародній ізоляції з вкрай сумнівними економічними перспективами.

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У Міноборони Британії зазначили, що 24 серпня 2022 року виповнюється 31 рік незалежності України. Глава Кремля Володимир Путін з 2014 року намагався суттєво втручатися у суверенні справи української держави, використовуючи комбінацію сили та примусової дипломатії. Він прагнув збільшити вплив Москви в країні.

Далі росіяни перейшли до повномасштабної військової агресії проти України. Однак плани окупантів провалилися і вони зосередилися на захопленні сходу і півдня держави.

"Шість місяців тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалити уряд і окупувати більшу частину країни. До квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході і півдні України", - зазначено в огляді.

Також розвідники акцентували увагу на тому, що просування військ РФ на Донбасі йде дуже повільно. Загарбники очікують на велику контратаку з боку сил оборони України.

Крім того, російська армія суттєво деградувала. Ворожі війська відчувають нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу. Перспективи Росії в цілому викликають серйозні сумніви.

"Моральний дух у багатьох частинах її збройних сил поганий, а її армія значно деградувала. Її дипломатичний вплив зменшився, а її довгострокові економічні перспективи похмурі. Минуло шість місяців, і війна Росії виявилася дорогою і стратегічно шкідливою", - підкреслили в розвідці Міноборони Великобританії.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що Україна не піде на будь-які поступки Росії щодо територій. За його словами, Київ не хоче, щоб війна була перенесена на майбутнє. Українська держава має намір відновити свою територіальну цілісність в рамках кордонів на 1991 рік.

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що найближчим часом на фронті можуть відбутися "дуже гострі події". Росіяни наразі не готові вивести свої окупаційні війська з території України, однак ЗСУ налаштовані звільнити всі свої землі. Загострення може статися і до Дня Незалежності.

Президент Володимир Зеленський не виключив подальших перемовин України з Росією. Але для цього Москва повинна виконати умову Києва – вивести свої війська з українських територій.

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