РФ готує польові табори: названо чисельність угруповання для удару по Європі

Процес формування ударного угруповання неможливо здійснити непомітно, пояснив Олександр Коваленко.

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/ Колаж: Главред, фото: nato.int, МО РФ

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РФ може почати вторгнення за умови наявності угруповання в 100 тисяч осіб

РФ влітку може почати розгортати польові табори

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив про те, що країна-агресор РФ не зможе загрожувати Європі угрупованням у 40 тисяч військових.

"Якщо буде 80-100 тисяч військовослужбовців, виконання ними серйозних завдань буде більш-менш реалістичним, але потрібні місяці, щоб зібрати таку кількість людей", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт зазначає, що процес формування ударного угруповання неможливо здійснити непомітно - його спостерігатимуть не дні чи тижні, а місяці, і, відповідно, готуватимуться до зустрічі "сусідів".

"Поки що жодних суттєвих рухів Росії в цьому напрямку не спостерігається взагалі. Хіба що у ворога пожвавилося залізничне сполучення, але й це пожвавлення не надто суттєве. Крім того, у деяких військових частинах ведеться будівництво і розширюються приміщення для особового складу - найімовірніше, це робиться якраз для навчань, щоб у цих приміщеннях розмістити особовий склад росіян. Не виключаю й того, що влітку вони розгортатимуть польові табори", - пояснив він.

Співрозмовник уточнив, що якби готувалася серйозна загроза для України або країн Євросоюзу, росіяни мали б перекинути в Білорусь величезне угруповання, яке навіть за місяць не зібрати.

"Якщо Росія хоче повторити вторгнення у 2022 році, має бути 80-100 тисяч осіб. Якщо ж вона планує проводити диверсійні операції та провокації, то вистачить і незначної кількості людей. Згадайте 2020-2021 рік, як білоруси влаштували Польщі міграційну кризу на кордоні - це один із "гібридних" інструментів. Точно так само вони можуть провести і зараз деякі зухвалі операції в прикордонній смузі, наприклад, мінування шляхів, де проходять прикордонні польські патрулі", - додав Коваленко.

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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