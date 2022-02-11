Розігнав авто до 417 км/год: в Німеччині хочуть засудити чеського мільйонера – відео

За їзду 417 км/год в Німеччині хочуть засудити чеського мільйонера/ Скрін з відео, колаж Главред

У Німеччині розпочали розслідування проти 58-річного чеського мільйонера Радіма Пассера за те, що він розігнав свій автомобіль Bugatti на німецькому автобані до швидкості 417 км/год.

Подія сталася у липні 2021 року. Тепер чоловіка звинувачують у тому, що він нібито проводив незаконні автоперегони на автомагістралі A2 між Берліном і Ганновером, повідомляє Euronews.

Відео такої надшвидкої поїздки оприлюднив сам водій на своєму каналі в YouTube.

Німецькі прокурори стверджують, що мільйонер для того, щоб розвинути таку надзвичайну швидкість, порушував правила дорожнього руху і загалом діяв нерозумно.

Що загрожує чеському мільйонеру

У разі визнання судом його вини, чоловік може потрапити за ґрати на два роки або сплатити великий штраф.

Реклама

Варто зазначити, що швидкість 417 км/год є всього на 3 км/год меншою від максимальної, на яку може розігнатися Bugatti Chiron – саме на такому авто їхав водій. Встановлена в автомобілі електроніка не дозволяє розігнатися на понад 420 км/год.

У той же час мільйонер у своїх відео часто нагадує, що під час заїзду безпека була у пріоритеті. За його словами, для поїздки він обрав пряму і широку ділянку автобану і виїхав тоді, коли була гарна видимість.

Нагадаємо, в Україні планують вдесятеро підвищити штрафи за порушення ПДР. Вже створено відповідний законопроект. Зокрема, йдеться про власників автомобілів, вартість яких перевищує 85 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що в Україні зростатимуть ціни на старі автомобілі. За словами аналітиків, старі авто подорожчають приблизно на 15-20% упродовж перших 6 місяців 2022 року, але все буде поступово.

Вас також може зацікавити: