УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Розігнав авто до 417 км/год: в Німеччині хочуть засудити чеського мільйонера – відео

11 лютого 2022, 10:16

Чоловіка звинувачують у незаконному проведенні автоперегонів.

За їзду 417 км/год в Німеччині хочуть засудити чеського мільйонера/ Скрін з відео, колаж Главред

У Німеччині розпочали розслідування проти 58-річного чеського мільйонера Радіма Пассера за те, що він розігнав свій автомобіль Bugatti на німецькому автобані до швидкості 417 км/год.

Подія сталася у липні 2021 року. Тепер чоловіка звинувачують у тому, що він нібито проводив незаконні автоперегони на автомагістралі A2 між Берліном і Ганновером, повідомляє Euronews.

Відео такої надшвидкої поїздки оприлюднив сам водій на своєму каналі в YouTube.

Німецькі прокурори стверджують, що мільйонер для того, щоб розвинути таку надзвичайну швидкість, порушував правила дорожнього руху і загалом діяв нерозумно.

Що загрожує чеському мільйонеру

У разі визнання судом його вини, чоловік може потрапити за ґрати на два роки або сплатити великий штраф.

Реклама

Варто зазначити, що швидкість 417 км/год є всього на 3 км/год меншою від максимальної, на яку може розігнатися Bugatti Chiron – саме на такому авто їхав водій. Встановлена в автомобілі електроніка не дозволяє розігнатися на понад 420 км/год.

У той же час мільйонер у своїх відео часто нагадує, що під час заїзду безпека була у пріоритеті. За його словами, для поїздки він обрав пряму і широку ділянку автобану і виїхав тоді, коли була гарна видимість.

Нагадаємо, в Україні планують вдесятеро підвищити штрафи за порушення ПДР. Вже створено відповідний законопроект. Зокрема, йдеться про власників автомобілів, вартість яких перевищує 85 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що в Україні зростатимуть ціни на старі автомобілі. За словами аналітиків, старі авто подорожчають приблизно на 15-20% упродовж перших 6 місяців 2022 року, але все буде поступово.

Вас також може зацікавити:

viber
новини Німеччини авто швидкість руху новини Чехії автомобілі
Зараз ви переглядаєте новину «Розігнав авто до 417 км/год: в Німеччині хочуть засудити чеського мільйонера – відео». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Неймовірна грошова удача і благополуччя: 4 знаки стануть улюбленцями фортуни в рік ТиграНеймовірна грошова удача і благополуччя: 4 знаки стануть улюбленцями фортуни в рік Тигра Старі спеції краще не викидати: як приготувати дешеве та дієве добриво для квітів удомаСтарі спеції краще не викидати: як приготувати дешеве та дієве добриво для квітів удома Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята І пальцем не поворухнуть: названі самі ледачі знаки зодіакуІ пальцем не поворухнуть: названі самі ледачі знаки зодіаку Макрон і Путін у Москві уклали угоду щодо України - Financial TimesМакрон і Путін у Москві уклали угоду щодо України - Financial Times
11:17

Померла зірка фільму Стиляги - 40-річна акторка Євгенія Брик

11:09

Ціни на рис, гречку і пшоно в Україні зростатимуть щомісяця: на скільки "схуднуть" гаманціВідео

11:02

РФ стягує війська до кордонів України: з'явилися нові знімки з Білорусі та анексованого Криму

11:00

Прикмети на 12 лютого: що не можна робити в день Трьох Святих і як не потрапити в бідуВідео

10:43

До пенсії з весни додадуть по 700 гривень: кому з українців пощастить

Реклама
10:39

Любовний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Дівам - любов на все життя, Рибам - впливовий кавалерВідео

10:17

Ціни на сало б'ють рекорди: скільки зараз коштує український суперфуд

10:16

Розігнав авто до 417 км/год: в Німеччині хочуть засудити чеського мільйонера – відеоВідео

09:55

Плюс три регіони: на які області України розширили "червону" зону по коронавірусу

09:29

Блокуванням портів Росія наривається на новий пакет санкційПогляд

09:23

Байден двічі обмовився і переплутав Афганістан з Україною та ІракомВідео

09:18

Всюди повилітали вікна: на Рівненщині через вибух в будинку загинули двоє людей – відеоВідео

09:14

Фінансовий гороскоп на неделю14 - 20 лютого: Терезам – інтриги колег, Рибам - великий кушВідео

08:34

Коронавірус в Україні 11 лютого: за добу - понад 41 тисяча нових випадків COVID-19Відео

08:32

США доставили в Україну два літаки з JavelinВідео

08:14

На українців чекають холодні дні та сильний вітер: синоптик передрекла нестабільну весну

08:12

Україна в ЄС та НАТО і потужна роль Європи в світі: Кулеба оголосив про нову стратегію безпекиВідео

08:07

Що значить сон з четверга на п'ятницю і чи збувається він

08:03

Заплатять жорстку ціну: ЄС попередив РФ про наслідки через військові навчання біля кордону УкраїниВідео

07:50

Гороскоп на сьогодні, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогамиВідео

Реклама
07:44

У США пригрозили РФ візовими санкціями у разі вторгнення в Україну

07:26

Нова роль Франції та ФРН щодо Донбасу: Гармаш розповів про ініціативу Києва щодо припинення вогню

07:12

Байден заявив про світову війну, якщо "РФ і США почнуть стріляти"Відео

06:49

4 речі, які потрібно прибрати з інтер'єру, щоб зберегти гармонію в доміВідео

06:40

Наступна зустріч радників нормандської четвірки запланована на березень - DPAВідео

04:51

Як правильно зберігати речі: 5 лайфхаків, які заощадять вам місце вдома

04:45

У 32% літніх людей коронавірус спричиняє появу нових хвороб: по яких органах б‘є ковідВідео

04:19

Надія Мейхер, пестячи себе, показала розкішний бюст, який ледь не вистрибнув з сукніВідео

04:09

Будуть біліші за сніг: як відбілити шкарпетки в домашніх умовах без кип'ятіння

03:59

Чоловік виграв у лотерею майже 300 разів всього за два місяці і поділився своїм секретом

03:57

Що потрібно їсти для хорошого рівня гемоглобіну - відповідь нутриціолога

03:53

Воду після варки буряка використовують в народній медицині: від чого може допомогти відвар

02:51

Прикмети на 11 лютого: що не можна робити в найнебезпечніший день місяця і як не потрапити в бідуВідео

02:22

Кардіолог пояснив, чим небезпечний для тіла низький тиск

02:15

Зірка Блакитної лагуни 56-річна Брук Шилдс оголила ідеальні груди

01:32

Переговори тривали 9 годин: всі подробиці зустрічі радників нормандської четвірки в БерлініВідео

01:23

Що буде, якщо пити воду з лимоном щодняВідео

00:50

Кулінарний шедевр за 5 хвилин: чудові пиріжки з багета на швидку рукуВідео

00:18

"Найсильніша і нанезалежніша" українська блогерка-мільйонниця приголомшила фанів пікантними кадрами

00:15

Доведеться тільки насолоджуватися: названо найпростіші в догляді рослини для садуВідео

Реклама
00:04

Принесуть неймовірне багатство: які картини повинні бути в кожному будинкуВідео

10 лютого, четвер
23:19

"Заважав жити": на Харківщині чоловік жорстоко лупив 8-річного пасинка і встановив "систему штрафів"

22:50

Роман Сасанчин продає квартиру в Києві, яку виграв на Голосі країни: що сталося

22:48

Раптово померла невістка Геннадія КернесаВідео

22:24

Весна вже близько: українців чекає найтепліший день лютогоВідео

22:06

Якщо ви захворіли на COVID-19 або грип: як отримати е-лікарняний телефономВідео

21:47

У котельні, без їжі і з відром замість туалету: горе-мати півроку знущалася над синомВідео

21:30

"Економічна війна": США відреагували на блокаду Росією Азовського моряВідео

21:18

Що буде з тілом, якщо пити воду з лимоном кожен день - відповідь вчених

21:00

Зеленський і Столтенберг обговорили майбутній саміт НАТО та участь у ньому УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти