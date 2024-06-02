Путін пішов "за планом" Пригожина: майбутнє Герасимова під питанням - CNN

Глава Кремля Володимир Путін намагається знайти "стратегію перемоги" у війні проти України і в протистоянні із Заходом, написали американські журналісти.

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Герасимова можуть відправити у відставку - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот YouTube

Кремлівський керманич Володимир Путін проводить чистки у Міністерстві оборони окупантів Росії, оскільки шукає можливість так званої стратегії перемоги у війні проти України і в протистоянні із західним світом. Фактично він реалізовує плани, про які говорив ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин.

У матеріалі CNN йдеться про те, що чистки в МО - це не боротьба з корупцією, а спроба оптимізувати роботу окупаційного військового відомства.

"Над цим потрясінням нависає привид Євгена Пригожина. Перед смертю він висловлював ненависть до Шойгу і російського генерала Валерія Герасимова за допомогою ненормативної лексики, звинувачуючи їх і міністерство в корупції та некомпетентності... Путін, імовірно, чекав на своє переобрання російським народом у березні, перш ніж узятися за міністерство оборони", - ідеться в статті. відео дня

Також вказується, що доля начальника Генерального штабу Валерія Герасимова, якого Пригожин критикував так само завзято, як і Сергія Шойгу, під питанням. Герасимова можуть відправити у відставку, але знайти нову посаду так само легко, як і Шойгу, навряд чи вийде.

Хто такий Валерій Герасимов Валерій Герасимов - російський воєначальник. Начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони РФ з 9 листопада 2012 року. Герасимова називають головним організатором війни на сході України. Його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку; активний учасник тимчасової окупації Криму РФ 2014 року. Перебуває під санкціями у ЄС, Канади та України, пише Вікіпедія.

Відставка Шойгу і кадрові зміни Путіна - головні новини:

12 травня стало відомо, що Володимир Путін ухвалив рішення відправити у відставку Шойгу і Патрушева. Шойгу обійняв посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. Патрушев, який раніше обіймав цю посаду, став помічником президента.

Замість Шойгу Путін призначив міністром оборони Андрія Бєлоусова. Відомством тепер керує економіст. Бєлоусова називають людиною Путіна.

Кремль проводить "чистки" у керівництві Міноборони РФ, звільнень може бути більше, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни. За місяць заарештували чотирьох генералів, серед яких соратники Шойгу - Тимур Іванов і Юрій Кузнєцов, головний кадровик МО.

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