"Просто не прокинеться вранці": Ейдман оцінив шанси на ліквідацію Путіна

Операції з ліквідації кремлівського диктатора можливо опрацьовуються або вже опрацьовані – потрібно лише дати відмашку на реалізацію.

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Ігор Ейдман оцінив шанси на ліквідацію Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook

Сценарій ліквідації кремлівського диктатора Володимира Путіна ймовірний, але це буде надсекретна операція. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський соціолог, політолог, автор книг Ігор Ейдман.

"Я вважаю, що такий сценарій ймовірний, але ніхто вам не буде повідомляти заздалегідь, що, мовляв, ми вирішили усунути Путіна. Якщо Штати вирішать це зробити, то це, природно, буде надсекретна операція", - сказав Ейдман.

За його словами, можливо такі операції опрацьовуються або може навіть вже опрацьовані – їм потрібно лише дати відмашку на це.

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"Як це виглядатиме, я сказати не можу, але думаю так, щоб приховати, що цей маніяк ліквідований. Тобто такого, як з Бен Ладеном не буде – американський літак або вертоліт не прилетить, десантники не висадяться в Кремлі, це очевидно. Це може бути якась надсекретна операція, після якої раптом виявиться, що з Володимиром Володимировичем щось вночі сталося, і він чомусь не прокинувся вранці. А хто, чого і як ніхто толком розуміти не буде", - додав Ейдман.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що світ знайде спосіб, як позбавити російського диктатора Володимира життєдіяльності, якщо він не перестане погрожувати ядерною зброєю.

Глава держави уточнив, що Путін небезпечний для України ще з 2014 року, коли він окупував перші наші території. Однак диктатор став ще небезпечнішим з 24 лютого, коли почав повномасштабну війну.

Глава Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж вважає, що західні союзники можуть дати згоду на ліквідацію російського диктатора Володимира Путіна лише у випадку, коли він використовує ядерну зброю. У свою чергу, усунути керівника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина виявиться простіше, оскільки він відомий як терорист.

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