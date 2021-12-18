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Заклик Байдена до Путіна і тиск Москви на Київ: Росія стягує війська до кордонів України

18 грудня 2021, 07:10

Росія перекидає війська і військову техніку залізничним і повітряним транспортом, стверджують журналісти.

війська РФ
Біля кордонів України сконцентровані понад 50 батальйонних тактичних груп - CNN / Reuters

Президент США Джо Байден закликав господаря Кремля Володимира Путіна знизити напруженість в регіоні, однак незважаючи на це прохання Росія продовжує концентрувати війська біля кордонів України. Йдеться про 50 батальйонних тактичних груп, склад кожної з яких може нараховувати до 900 осіб. Такі військові підрозділи відіграли ключову роль під час окупації Криму та вторгнення на Донбас у 2014 році.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела, близькі до американської розвідки, протягом декількох останніх днів фіксується посилення концентрації російських військ біля кордонів України. Війська та техніка перекидаються залізничним і повітряним транспортом.

читайте такожНАТО "б'є" по РФ, а в Україні будуть війська Заходу: Путін розповів, чи піде Москва в атакуЗгідно з оцінками розвідки США, біля рубежів української держави дислокуються понад 50 батальйонних тактичних груп. Ще 6 підрозділів їдуть до пунктів призначення. У кожній з таких груп може бути до 900 осіб, це самодостатні бойові одиниці, які можуть включати артилерію, протитанкові засоби, а також розвідувальні та інженерні підрозділи.

Журналісти підкреслюють, що саме такі військові підрозділи зіграли ключову роль у подіях початку російсько-української війни у 2014 році, коли Росія захопила Кримський півострів і здійснила військове вторгнення на Донбас.

Війська Росії біля кордонів України

Про концентрацію військових підрозділів РФ біля рубежів України наприкінці жовтня повідомили американські видання The Washington Post і Politico. Вони продемонстрували супутникові знімки передислокації російських військ.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що біля кордонів України перебувають 94 тисячі російських військових. У Києві не виключають посилення присутності контингенту РФ до 175 000, проте українська держава до цього готова.

Секретар РНБО Олексій Данилов казав, що Москва посилила свою військову присутність біля кордонів України. Росія наразі не наступає, а для проведення операції проти української держави росіянам може знадобитися близько 500-600 тисяч військ.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що маневри Росії з військами біля кордонів України пов'язані з, мовляв, загрозою НАТО російським кордонам. У Москві закликали до проведення зустрічі Путіна з главою Білого дому Байденом.

Зустріч Байдена і Путіна через відеозв'язок відбулася 7 грудня. За підсумками перемовин у Білому домі повідомили, що Байден підтримав Україну, засудив дії РФ щодо військ біля українських кордонів і не надав Москві гарантій про нерозширення НАТО на схід і відмови Києва на курс до Північноатлантичного альянсу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не відмовиться від планів щодо вступу в НАТО в обмін на гарантії Москви, оскільки українська держава не вірить обіцянкам РФ.

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