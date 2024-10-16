'Процеси тривають': Клочок заінтригував подробицями створення єдиної армії ЄС

Формат НАТО наразі малоперспективний, оскільки Альян прагне примирення з російським лідером Путіним, припустив Валерій Клочок.

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Процеси створення армії ЄС тривають / Колаж: Главред, фото: Главред, twitter.com/USNATO

Процес формування армії Європейського Союзу уже триває, хоча наразі ще не набув значного масштабу. Про це в інтерв’ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Процеси створення армії ЄС тривають і зараз, але вони ще не масштабовані. Вже навіть є штаб створений ЄС, і британці такий процес ініціювали. Не хотілося б робити передчасних висновків – треба почекати цього засідання НАТО у Брюсселі", - заявив він.

Клочок вважає, що нинішній формат НАТО поки що має малу перспективу. За його словами особливо це помітно через заяви колишнього генерального секретаря НАТО, який підтримав політику колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Її підхід до відносин із Росією, зокрема після анексії Криму, полягав у спробах примирення з Путіним.

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"Про що тут далі говорити? Тобто керівництво НАТО бачить цю роботу саме так, на відміну від країн Балто-Чорноморського союзу, у яких небезпека від РФ під боком", - наголосив Клочок.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Створення єдиної армії ЄС - новини за темою

Нагадаємо, ще у січні лунали заяви про створення єдиної армії ЄС. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні підтримав ідею створення єдиної європейської армії, особливо на тлі прогнозів про можливе зіткнення країн ЄС з Росією у разі поразки України. В інтерв'ю італійським ЗМІ він зазначив, що така армія важлива для запобігання конфліктам, "якщо ЄС хоче бути миротворцем".

За словами Валерія Клочка, НАТО вже не здатний змінити ситуацію і зосередиться на власній безпеці, тому виникає необхідність створення нового військового блоку на базі Євросоюзу. Такий блок повинен діяти інакше: завдавати превентивних ударів по військових об'єктах в Росії, збільшувати виробництво зброї та перебудовувати економіку Європи на військові рейки.

Водночас одна країна ЄС виступає проти відправки військових радників Євросоюзу до України, не кажучи вже про військовий контингент. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав цю ініціативу небезпечною і заявив, що його країна офіційно відмовилася підтримувати її, вважаючи, що це підвищує ризик ескалації війни.

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