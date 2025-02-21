Позивний "Краснов": у Казахстані заявили, що Трамп завербований КДБ

Ви дізнаєтеся:
- Трампа, нібито, завербували ще в 1987 році
- КДБ було вигідно мати "на гачку" американського бізнесмена
Президент США Дональд Трамп був завербований російськими спецслужбами ще в 1987 році.
З такою несподіваною заявою виступив екс-голова КНБ Казахстану Альнур Мусаєв.
На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що Трамп має псевдонім "Краснов".
"У 1987 році я служив у 6 Управлінні КДБ СРСР у Москві. Найбільш важливим напрямком роботи 6 Управління було вербування бізнесменів капіталістичних країн. Саме в той рік нашим Управлінням був завербований 40-річний бізнесмен зі США Дональд Трамп під псевдонімом "Краснов", - написав Мусаєв.
Цікаво, що про зв'язок президента США з Росією він писав ще 2018 року. Тоді він стверджував, що "Дональд Трамп сидить на гачку у ФСБ і заковтує наживку все глибше і глибше".
"Про це свідчать численні непрямі факти, опубліковані в ЗМІ. Є таке поняття як вербованість об'єкта. Зі свого досвіду оперативної роботи в КДБ-КНБ можу точно сказати - Трамп належить до категорії ідеально вербованих людей. У мене немає сумнівів, що у Росії є компромат на Президента США, що протягом багатьох років Кремль просував Трампа на пост Президента головної світової держави", - йшлося в повідомленні.
Заяви Трампа про війну в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП Міка Аалтола заявив, що американський президент Дональд Трамп надав європейським країнам три тижні, щоб узгодити "капітуляцію" України, в іншому разі він погрожує вивести американські війська з європейського континенту.
Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно проводити вибори президента. При цьому він цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів.
Крім того, Трамп заявив, що війну в Україні можна було б закінчити ще кілька років тому без особливих навичок.
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Хто такий Альнур Мусаєв?
Альнур Альжапарович Мусаєв - діяч радянських і казахських спецслужб, генерал-майор, екс-голова КНБ Казахстану. У 2008 році заочно засуджений за численними звинуваченнями, зокрема в діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади, шпигунстві та розкраданні державного майна у великому розмірі, пише Вікіпедія.
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