"Пора б протверезіти": у США сенатор вилаяв Дмитра Медведєва

Сенатор Ліндсі Грем порадив "протверезіти" колишньому президенту РФ Дмитру Медведєву, який знову став погрожувати ядерним ударом Україні.

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Сенатор Грем прямо заявив, що Медведєву вже "пора б протверезіти" / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

У США сенатор-республіканець Ліндсі Грем в досить прямолінійній порадив "протверезіти" колишньому президенту країни-агресора РФ Дмитру Медведєву, який нещодавно в черговий раз став погрожувати ударом атомною бомбою по Україні. Про це він написав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

За його словами, російським "друзям", які говорять про застосування ядерної зброї в Україні, варто розуміти, що такий удар буде нападом на НАТО ‒ враховуючи близькість до території країн, які вже входять до Альянсу.

Грем прямо заявив, що Медведєву вже "пора б протверезіти".

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"Усвідомити, що ваше варварське вторгнення в Україну не працює, піти і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої загибелі", — заявив сенатор.

Заяви Медведєва щодо України

Як повідомляв Главред, Медведєв істерить через Кримський міст. Так, Медведєв закликав "знищувати вище керівництво терористичних формувань". Крім того, одноразовий президент РФ також закликає вбивати родичів керівників України.

Нещодавно Медведєв почав погрожувати Україні "нестандартними ударами" через атаку по Москві. Він хоче підірвати українські сховища, транспортні вузли та нафтові бази. Одіозний політик цинічно почав розповідати про те, що українські військові нібито "не можуть домогтися успіхів у контрнаступі".

Крім того, Медведєв поскаржився на військову допомогу Заходу Україні. За його словами, якби не допомога Києву з боку союзників, російські окупанти, мовляв, "швидше закінчили б війну".

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